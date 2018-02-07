Чемпионка ОИ Пидгрушная будет знаменосцем сборной Украины на открытии Игр
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка, капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная станет знаменосцем национальной команды на церемонии открытия Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на официальном сайте Национального олимпийского комитета Украины.
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«Очень рада, что мне выпала почетная миссия нести флаг Украины на открытии Олимпийских игр. Приятно, что команда поддержала мою кандидатуру. Это была мечта детства, и поэтому это вдвойне радует меня», — сказала Пидгрушная.
«Хочу попросить каждого украинца: болейте за Украину! Даже несмотря на то что мы за тысячи километров от вас, каждая ваша душа, каждая улыбка будет поддерживать нас! Вместе к победе!», — отметила спортсменка.
Церемония открытия Игр-2018 состоится 9 февраля в горном кластере Пхенчхана.
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