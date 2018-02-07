Наталья Воронина. Уцелевшая после крушения

МОК своим волевым, но не праведным решением проредил состав олимпийской сборной России неравномерно. Команды в одних видах спорта почти не пострадали, в других — были практически уничтожены. Конькобежный спорт, увы, относится ко второй категории. От мощной команды с мировыми лидерами во главе остались одни руины. Но на этих развалинах каким-то чудом уцелела Наталья Воронина, и у неё есть шансы на олимпийскую медаль. В течение ближайших недель ей предстоит пережить «Тяжёлое время лидерства», но Наталья должна справиться.

Скорость юной звёздочки

Сколько времени нужно спортсмену, чтобы вырасти из юниора, подающего большие надежды, в лидера сборной, если речь идёт не о фигурном катании или художественной гимнастике, где подчас побеждают совсем ещё дети? Практика показывает, что речь чаще всего идёт о полутора-двух олимпийских циклах. Но иногда получается меньше. Значительно меньше.

Когда конькобежка Наталья Воронина смотрела соревнования Олимпиады в Сочи, ей было лишь 19 лет и она входила в состав юниорской сборной России. За следующие четыре непростых года она сумела влюбить в себя множество болельщиков по всему миру, несколько раз подняться на пьедестал почёта на чемпионатах мира и обрести статус настоящего лидера сборной России.

Восхождение Натальи к вершинам мирового спорта началось в 2014-м — она заявила о себе на чемпионате страны среди юниоров и сразу же подкрепила национальное достижение мировым — заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров. Болельщики и тренеры со всего мира были изрядно удивлены скоростью молодой российской звёздочки. Особенно хорошо ей давались средние и длинные дистанции — когда соперницы теряли силы и сдавались, Наталья, напротив, всё контролировала и даже могла прибавить, когда это было необходимо.

Тренеры сборной России не стали долго мариновать девушку в запасе. Она хотела и могла сражаться с сильнейшими, и ей дали такую возможность: с самого начала нового олимпийского цикла Воронина набиралась опыта на самых престижных стартах. Успехи на этапах Кубка мира позволили ей пробиться и на чемпионаты мира. В многоборье получилось не всё, а на отдельных дистанциях Наталья вместе с Юлией Скоковой и Ольгой Граф впервые стала призёром чемпионата мира — российская тройка в командной гонке уступила только японкам и голландкам.

Неоднозначные сезоны

Сезон-2015/16 у Натальи получился противоречивым. С одной стороны, на протяжении всего соревновательного периода она показывала стабильно высокие результаты, что и подтвердили итоги Кубка мира — второе место на 3000 метрах и третье в командных гонках. С другой — из-за тренерских перестановок в команде Воронина, равно как и другие россиянки, не смогла должным образом подготовиться к чемпионатам мира.

Вторая в её карьере бронза в командной гонке при отсутствии других наград — результат скорее разочаровывающий.

Причём расстроились не только болельщики, но и сама спортсменка — она понимала, что могла добиться большего.



Неоднозначным вышел и предолимпийский сезон: «Мне хочется его забыть. Постоянно меня преследовали какие-то болезни, это сказалось на подготовке». И действительно Наталья пропустила несколько важных стартов из-за проблем со здоровьем, с трудом восстановилась к чемпионатам мира. Но на главном турнире, несмотря на все трудности, Воронина всё-таки смогла помочь команде в третий раз подряд взобраться на пьедестал почёта — есть третья бронза.

Время раскрыться

Все скандалы последних предолимпийских недель очень больно ударили по сборной России по конькобежному спорту, которая потеряла множество своих лидеров. Увы, но шансы нашей женской команды на медаль в командной гонке сократились до минимальных: ряд спортсменок не позвали в Южную Корею, а Ольга Граф сама решила отказаться от поездки на Игры. Но Наталья Воронина в Пхёнчхан решила ехать — у неё есть шанс на медаль на дистанции 3000 метров.



«Решение принимать было очень тяжело. До этого момента такой сложный выбор делать мне не приходилось. Сыграло в пользу этого решения и то, что это моя первая Олимпиада, и мы пока не знаем, как оно будет — будет ли следующая для нас, как сложится карьера. Это моя первая Олимпиада, и я решила этим шансом воспользоваться», — призналась Наталья.

В Корею спортсменка отправилась без своего тренера Павла Абраткевича — он приглашения на Олимпийские игры не получил. К счастью, современные технологии позволяют всегда быть на связи: Наталья даже видео с тренировок своему наставнику отправляет, чтобы тот дал необходимый совет. А верная рекомендация или слово поддержки спортсменке сейчас необходимы. Завершающийся олимпийский цикл проявил недюжинный потенциал Ворониной, но всё время что-то мешало реализовать его на все сто процентов. Может быть, время наконец пришло?



Эта Олимпиада должна стать шансом для Натальи Ворониной. И она будет биться за попадание на пьедестал почёта — вспомните эти слова, когда придёт время финальных забегов.

Михаил Чесалин