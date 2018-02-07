Суд идет! Почему CAS затягивает с решением по россиянам?
«Советский спорт» объясняет, что происходит с исками многочисленных российских спортсменов, которые не теряют надежды попасть в Пхенчхан.
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РЕШЕНИЕ? КАКОЕ РЕШЕНИЕ?
— Слушание продолжится завтра. Вероятно, финальное решение может быть принято к концу завтрашнего дня. Наша цель — закончить все до церемонии открытия. На наш взгляд, самое позднее время для принятия решения — полдень пятницы, но постараемся закончить быстрее.
Сегодня были рассмотрены дела 32 спортсменов, а завтра будем рассматривать дела еще 15 человек, которые также подали иски, — c такими словами представитель Спортивного арбитражного суда (CAS) обратился к журналистам, которые надеялись узнать, что ждет российских спортсменов, накануне заваливших исками Международный олимпийский комитет (МОК) за превышение полномочий, дискриминацию по принципу гражданства
Это значит, что Антон Шипулину, Виктору Ану, Александру Легкову, Сергею Устюгову и другим россиянам, которые
В каком психологическом состоянии наши лидеры подойдут к олимпийским стартам, если их
Все остальное — проблемы организаторов. Как они будут решать вопросы с расселением, перераспределением квот и разбираться с прочими нюансами никого не интересует.
ЛОГИКА CAS
— В настоящий момент слушания по делам российских спортсменов продолжаются. Сейчас трудно говорить о перспективах и шансах на успех. Нужно набраться терпения и дождаться окончания слушаний, тогда уже можно будет давать
Реакция юриста понятна.
Те же представители CAS ограничились лишь кратким комментарием в духе «мы продолжаем работу» и планируют огласить окончательное решение сразу по обеим группам россиян (32+15), подавших иски.
В этом видится попытка минимизировать градус дискуссий, которые рискуют развернуться после оглашения вердикта. Чем ближе к церемонии открытия Олимпиады CAS обнародует свое решение, тем меньше времени на реакцию останется у МОК, журналистов и самих спортсменов. А потом начнутся соревнования, и вряд ли
У ЮСКОВА И КУЛИЖНИКОВА ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНСЫ
Противоречивая ситуация сложилась вокруг апелляций Павла Кулижникова, Дениса Юскова и еще четырех россиян, которые имели допинговое прошлое. Эти спортсмены пытались оспорить принцип двойного наказания, который МОК применил по отношению к ним. Федеральный суд Швейцарии их иски отклонил, и тогда они направились в CAS.
При этом генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб заявил, что апелляции россиян получены, но в кратчайшие сроки никто их рассматривать не собирается — в лучше случае — после Олимпиады, когда это уже не будет иметь никакого смысла. В этот момент Кулижников и пять его товарищей по несчастью попрощались с надеждами посоревноваться в Пхенчхане.
Однако источник знакомый с ситуацией в беседе с представителями агентства «РИА Новости» сообщил, что шестерка россиян с допинговым прошлым
Сергей Подгорнов
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