Суд идет! Почему CAS затягивает с решением по россиянам?

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РЕШЕНИЕ? КАКОЕ РЕШЕНИЕ?

— Слушание продолжится завтра. Вероятно, финальное решение может быть принято к концу завтрашнего дня. Наша цель — закончить все до церемонии открытия. На наш взгляд, самое позднее время для принятия решения — полдень пятницы, но постараемся закончить быстрее.

Сегодня были рассмотрены дела 32 спортсменов, а завтра будем рассматривать дела еще 15 человек, которые также подали иски, — c такими словами представитель Спортивного арбитражного суда (CAS) обратился к журналистам, которые надеялись узнать, что ждет российских спортсменов, накануне заваливших исками Международный олимпийский комитет (МОК) за превышение полномочий, дискриминацию по принципу гражданства и т. д.

Это значит, что Антон Шипулину, Виктору Ану, Александру Легкову, Сергею Устюгову и другим россиянам, которые по-прежнему рассчитывают пробиться на Олимпиаду, придется побыть в подвешенном состоянии еще какое-то время. Для спортсмена нет ничего хуже, чем ждать и догонять.

В каком психологическом состоянии наши лидеры подойдут к олимпийским стартам, если их все-таки допустят, — большой вопрос. Эти американские горки с ворохом бумаг, исками, судами и ожиданием вердиктов могут вытрепать нервы любому человеку. Но, коль уж создалась такая ситуация, надо терпеть и отстаивать свои права до последнего.

В настоящий момент самым главным является наличие четкого месседжа от CAS: если апелляция спортсмена будет удовлетворена, то он автоматически получает возможность принимать участие в олимпийских соревнованиях.

Все остальное — проблемы организаторов. Как они будут решать вопросы с расселением, перераспределением квот и разбираться с прочими нюансами никого не интересует.

ЛОГИКА CAS

— В настоящий момент слушания по делам российских спортсменов продолжаются. Сейчас трудно говорить о перспективах и шансах на успех. Нужно набраться терпения и дождаться окончания слушаний, тогда уже можно будет давать какие-то оценки — адвокат наших спортсменов Анна Козьменко призывает не забегать вперед. — Исковое требование у всех 47 россиян одинаковое — получить допуск на Олимпиаду. Принципиально ситуация отличается только тем, что по 15 спортсменам буквально на прошлой неделе было решение CAS, которое полностью отменило вердикт комиссии Освальда, — подытожила Козьменко.

Реакция юриста понятна.

Сейчас любое резкое высказывание в публичном пространстве может сыграть против наших спортсменов.

Те же представители CAS ограничились лишь кратким комментарием в духе «мы продолжаем работу» и планируют огласить окончательное решение сразу по обеим группам россиян (32+15), подавших иски.

В этом видится попытка минимизировать градус дискуссий, которые рискуют развернуться после оглашения вердикта. Чем ближе к церемонии открытия Олимпиады CAS обнародует свое решение, тем меньше времени на реакцию останется у МОК, журналистов и самих спортсменов. А потом начнутся соревнования, и вряд ли кто-то захочет устраивать истерику в публичном пространстве, как это уже сделали представители МОК, когда CAS оправдал 28 россиян, отменив вердикт комиссии Освальда.

У ЮСКОВА И КУЛИЖНИКОВА ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНСЫ

Противоречивая ситуация сложилась вокруг апелляций Павла Кулижникова, Дениса Юскова и еще четырех россиян, которые имели допинговое прошлое. Эти спортсмены пытались оспорить принцип двойного наказания, который МОК применил по отношению к ним. Федеральный суд Швейцарии их иски отклонил, и тогда они направились в CAS.

При этом генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб заявил, что апелляции россиян получены, но в кратчайшие сроки никто их рассматривать не собирается — в лучше случае — после Олимпиады, когда это уже не будет иметь никакого смысла. В этот момент Кулижников и пять его товарищей по несчастью попрощались с надеждами посоревноваться в Пхенчхане.

Однако источник знакомый с ситуацией в беседе с представителями агентства «РИА Новости» сообщил, что шестерка россиян с допинговым прошлым по-прежнему сохраняет шансы на участие в Играх. Иски в выездную панель CAS (ad hoc), работающую в Пхенчхане, они должны подать сегодня вечером, а информация, которую ранее озвучил Риб, касалась апелляций, которые ранее были поданы спортсменами в CAS в Лозанне.

Сергей Подгорнов