Рикко Гросс: Дал бы свои варежки ребятам, но они стрелять не смогут
В среду вечером биатлонисты провели тренировку: сначала два часа занимались мужчины, затем столько же — женщины.
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ОАРОВЦЫ, ВАШЕ МЕСТО — 26-е
Правда, не все биатлонистки стали ждать вечера — Дарья Домрачева тренировалась в первой сессии. Впрочем, класс у белорусски такой, что это не удивило. Интересно, кстати, было бы посмотреть на реальную гонку, в которой Дарья соперничала бы с мужчинами. А что? Вон американка Линдси Вонн давно просит допустить ее соревноваться с сильным полом в Кубке мира, но чиновники из Международной федерации уже несколько лет тянут резину — в последний раз обещали вернуться к теме в конце этого сезона.
Мужа Дарьи на тренировке не было. Как известно,
Всего в тренировке принимали участие 26 сборных. Белорусские тренеры на бирже стояли в середине шеренги. Последнее место — с самого дальнего края — было зарезервировано для Олимпийских атлетов из России. Даже после корейцев, которые гостеприимно пропустили всех вперед. Всех кроме нас. Постояв немного в сторонке, дуэт наших специалистов — Рикко Гросс и Николай Засурский — перешли в центр, оккупировав место между Бельгией и Канадой. Никто возражать не стал.
Несмотря на сокращение тренерского состава нашей команды, русский наряду с немецким остается на тренерской бирже самым популярным языком:
— Ох, давит мороз! — не выдержал
С заходом солнца мороз действительно начал давить безбожно. На погодные условия в Пхенчхане жалуются многие. Матвей Елисеев, например, на днях жаловался, что отморозил на тренировке руки, Антон Бабиков ему вторил.
Загурский тем временем ушел на трассу, а Гросс подозвал Елисеева.
— Два, один, оп! —
ГРОСС: ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН СКОРОСТЬЮ РЕБЯТ
— Не замерзли? — спрашиваю Гросса после тренировки.
— Немного, а что делать? Мы были готовы: здесь часто такая погода в феврале.
— Как оцениваете форму Антона и Матвея?
— Ребята сегодня бежали реально быстро, я очень доволен их скоростью. Завтра (в четверг. — Прим. ред.) дам им день отдыха. Считаю, что мы полностью готовы к олимпийскому турниру.
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— Они опытные люди, сами знают, как надо одеваться в такую погоду. Проблема, конечно, с руками: наденешь тонкие перчатки — можно отморозить руки, наденешь толстые — не будешь чувствовать оружие. Дал бы им свои варежки, — протянул руку Рикко, — но тогда они вряд ли смогут стрелять.
— Все здоровы? Жалоб нет?
— С Загурским вы разговариваете
— Русский! — улыбнулся Гросс, действительно перейдя с английского на русский.
— Что скажете об олимпийской трассе?
— Трасса как трасса. Мы ее знаем с прошлого года. Никаких проблем она для спортсменов не представляет.
— Матвей и Антон побегут все гонки?
— Их у меня всего двое. Посмотрим. Сейчас на 100 процентов могу только сказать, что выступим в смешанной эстафете.
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