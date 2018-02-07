Рикко Гросс: Дал бы свои варежки ребятам, но они стрелять не смогут

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ОАРОВЦЫ, ВАШЕ МЕСТО — 26-е

Правда, не все биатлонистки стали ждать вечера — Дарья Домрачева тренировалась в первой сессии. Впрочем, класс у белорусски такой, что это не удивило. Интересно, кстати, было бы посмотреть на реальную гонку, в которой Дарья соперничала бы с мужчинами. А что? Вон американка Линдси Вонн давно просит допустить ее соревноваться с сильным полом в Кубке мира, но чиновники из Международной федерации уже несколько лет тянут резину — в последний раз обещали вернуться к теме в конце этого сезона.

Мужа Дарьи на тренировке не было. Как известно, Уле-Айнар Бьорндален, не прошедший отбор в сборную Норвегии, вошел в состав команды Белоруссии. Жаль, что не как действующий спортсмен: по словам тренера белорусов Юрия Альберса в функционал «Короля биатлона в изгнании» войдет откатка лыж.

Всего в тренировке принимали участие 26 сборных. Белорусские тренеры на бирже стояли в середине шеренги. Последнее место — с самого дальнего края — было зарезервировано для Олимпийских атлетов из России. Даже после корейцев, которые гостеприимно пропустили всех вперед. Всех кроме нас. Постояв немного в сторонке, дуэт наших специалистов — Рикко Гросс и Николай Засурский — перешли в центр, оккупировав место между Бельгией и Канадой. Никто возражать не стал.

Несмотря на сокращение тренерского состава нашей команды, русский наряду с немецким остается на тренерской бирже самым популярным языком:

— Ох, давит мороз! — не выдержал кто-то из казахских наставников.

С заходом солнца мороз действительно начал давить безбожно. На погодные условия в Пхенчхане жалуются многие. Матвей Елисеев, например, на днях жаловался, что отморозил на тренировке руки, Антон Бабиков ему вторил.

Загурский тем временем ушел на трассу, а Гросс подозвал Елисеева.

— Два, один, оп! — по-русски отдал команду немец, сверившись по рации с коллегой на дистанции. Матвей помчался во всю прыть со стрельбища, а Рикко пошел смотреть на стрельбу Бабикова на ту самую, 26-ю, позицию.

ГРОСС: ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН СКОРОСТЬЮ РЕБЯТ

— Не замерзли? — спрашиваю Гросса после тренировки.

— Немного, а что делать? Мы были готовы: здесь часто такая погода в феврале.

— Как оцениваете форму Антона и Матвея?

— Ребята сегодня бежали реально быстро, я очень доволен их скоростью. Завтра (в четверг. — Прим. ред.) дам им день отдыха. Считаю, что мы полностью готовы к олимпийскому турниру.

— Какие-нибудь советы в отношении того, как одеваться в такой лютый мороз дали спортсменам?

— Они опытные люди, сами знают, как надо одеваться в такую погоду. Проблема, конечно, с руками: наденешь тонкие перчатки — можно отморозить руки, наденешь толстые — не будешь чувствовать оружие. Дал бы им свои варежки, — протянул руку Рикко, — но тогда они вряд ли смогут стрелять.

— Все здоровы? Жалоб нет?

Цитата — А смысл жаловаться? Погоду мы не изменим, еду в Олимпийской деревне тоже. Условия — одинаковые для всех.

— С Загурским вы разговариваете по-английски или по-немецки?

— Русский! — улыбнулся Гросс, действительно перейдя с английского на русский.

— Что скажете об олимпийской трассе?

— Трасса как трасса. Мы ее знаем с прошлого года. Никаких проблем она для спортсменов не представляет.

— Матвей и Антон побегут все гонки?

— Их у меня всего двое. Посмотрим. Сейчас на 100 процентов могу только сказать, что выступим в смешанной эстафете.