Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014
Открывать Игры в Пхенчхане выпало новому виду олимпийской программы — смешанным парам в керлинге.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Четыре года назад зимняя Олимпиада тоже начиналась в четверг, накануне церемонии открытия — только не 8 февраля, а 6-го. И медали тогда в Сочи тоже еще не разыгрывались. А вот расписание стартовых суток было другим.
В результате Россия возглавила зачет турнира (это лидерство она больше не отдала никому), и вообще домашним Играм был задан отличный стартовый тон. Праздник начался сразу — и продолжался вплоть до закрытия.
В Пхенчхане команды фигуристов начнут состязаться на день позже, в пятницу. Так что о них мы поподробнее поговорим завтра. А в четверг «исполнять обязанности Плющенко-2014» придется другим спортсменам, выступающим на льду. Без коньков на ногах и со щетками в руках. Начиная с трех ночи по московскому времени они будут играть в керлинг.
ЧТО ТАКОЕ
Благодаря победам женской сборной, взявшей три золота на шести последних ЧЕ, этот вид спорта в России уже не является экзотикой. Слова «скип», «свип», «дом» и прочие основные термины керлинга нашему болельщику вполне понятны. Но что это еще за
Что ж,
Плюс еще есть особое правило Power Play, но это уже нюансы, которыми я сейчас не стану вас перегружать. Лучше замечу, что
Однако первого мирового золота в истории данной дисциплины это Канаде не принесло — только серебро. Финал выиграли швейцарцы, отобравшие тем самым титул у… сборной России. Первенства планеты по
Конечно, до включения в олимпийскую программу смешанные пары считались как бы побочной дисциплиной. Недаром две победы на ЧМ тут имеет сборная Венгрии. Но теперь ситуация поменялась: в восьмерке участников пхенчханского турнира никаких венгров уже не видать. А фаворитами считаются Канада (куда ж без нее, пусть и в отсутствие Кортни?), Швейцария, Китай — и наши. Чемпионы мира-2016 Анастасия Брызгалова с Александром Крушельницким.
НУЖНЫ СТАРТОВЫЕ 2−0
Думаю, главное вы поняли:
Впрочем, сборная США — не самый большой авторитет в керлинге любого типа. Так, крепкие середнячки. На золотом ЧМ-2016 Брызгалова/Крушельницкий обыграли американцев (тогда у тех был другой состав) в полуфинале, а через год разобрались и с Хэмилтонами в утешительном матче за 9-е место.
Или даже из семи, если учитывать скромный потенциал хозяев площадки. Так что побороться за пьедестал вполне реально. Крайне важным для сборной России в этом плане будет именно стартовый четверг. Если «на классе» сделаем 2−0, потом выбить нас из числа лидеров будет непросто. Зато если не сделаем — станет резко наоборот.
Почти как у Плющенко в Сочи-2014.
День 1-й
8 февраля, четверг
Керлинг
Дабл-микст
Групповой турнир
3.05. 1-й тур. США — Россия, Канада- Норвегия, Корея — Финляндия, Китай — Швейцария.
14.05. 2-й тур. Россия — Норвегия, Финляндия — Швейцария, Корея — Китай, США — Канада.
Прыжки с трамплина.
15.30. К-95. Мужчины. Квалификация. От России участвуют: Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов, Михаил Назаров.
Время начала всех соревнований — московское.
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