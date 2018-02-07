Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014

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Четыре года назад зимняя Олимпиада тоже начиналась в четверг, накануне церемонии открытия — только не 8 февраля, а 6-го. И медали тогда в Сочи тоже еще не разыгрывались. А вот расписание стартовых суток было другим.

В первый же вечер в командном турнире блеснули наши фигуристы: Татьяна Волосожар с Максимом Траньковым выиграли короткую программу в парном катании, а в мужском ветеран Евгений Плющенко, включение которого в состав сборной вызвало перед Играми немало споров, занял высокое второе место, уступив только суперяпонцу Юдзуру Ханю.

В результате Россия возглавила зачет турнира (это лидерство она больше не отдала никому), и вообще домашним Играм был задан отличный стартовый тон. Праздник начался сразу — и продолжался вплоть до закрытия.

В Пхенчхане команды фигуристов начнут состязаться на день позже, в пятницу. Так что о них мы поподробнее поговорим завтра. А в четверг «исполнять обязанности Плющенко-2014» придется другим спортсменам, выступающим на льду. Без коньков на ногах и со щетками в руках. Начиная с трех ночи по московскому времени они будут играть в керлинг.

ЧТО ТАКОЕ ДАБЛ-МИКСТ

Благодаря победам женской сборной, взявшей три золота на шести последних ЧЕ, этот вид спорта в России уже не является экзотикой. Слова «скип», «свип», «дом» и прочие основные термины керлинга нашему болельщику вполне понятны. Но что это еще за дабл-микст такой?

Что ж, давайте-ка вкратце пробежимся по своду правил. В классический керлинг «раздельного пола» за команду играют четверо, здесь — только двое: один мужчина и одна женщина. Там матч состоит из 10 эндов (то есть, периодов), а каждый энд — из 16 (по 8) бросков, тут — из 8 и 10 (по 5) соответственно. Выбивать чужие камни можно, начиная с 4-го броска (не у одной команды, а по сумме).

Плюс еще есть особое правило Power Play, но это уже нюансы, которыми я сейчас не стану вас перегружать. Лучше замечу, что из-за сокращенного, «дуэтного» состава возможностей для коллективного свипа в дабл-миксте гораздо меньше. И мастера по этой части здесь особенно ценятся. Вроде плечистой и титулованной «натиральщицы» Джоанн Кортни из «классической» сборной Канады, которую минувшей весной специально отправили в дабл-микст на домашний ЧМ.

Однако первого мирового золота в истории данной дисциплины это Канаде не принесло — только серебро. Финал выиграли швейцарцы, отобравшие тем самым титул у… сборной России. Первенства планеты по дабл-миксту проводятся всего-то 10 лет, и за это время наши успели взять два золота, Швейцария — аж шесть, а признанные лидеры мирового керлинга канадцы — ни единого.

Конечно, до включения в олимпийскую программу смешанные пары считались как бы побочной дисциплиной. Недаром две победы на ЧМ тут имеет сборная Венгрии. Но теперь ситуация поменялась: в восьмерке участников пхенчханского турнира никаких венгров уже не видать. А фаворитами считаются Канада (куда ж без нее, пусть и в отсутствие Кортни?), Швейцария, Китай — и наши. Чемпионы мира-2016 Анастасия Брызгалова с Александром Крушельницким.

НУЖНЫ СТАРТОВЫЕ 2−0

Думаю, главное вы поняли: дабл-микст — это тоже керлинг, но сильно другой, отличающийся. И важно, что наша лучшая пара играет именно в него — давно и весьма успешно. А вот ее первые соперники на корейских Играх — американские брат и сестра Хэмилтоны — заявлены и на олимпийские «классические» турниры. Собираются совмещать.

Впрочем, сборная США — не самый большой авторитет в керлинге любого типа. Так, крепкие середнячки. На золотом ЧМ-2016 Брызгалова/Крушельницкий обыграли американцев (тогда у тех был другой состав) в полуфинале, а через год разобрались и с Хэмилтонами в утешительном матче за 9-е место.

Календарь на старте турнира в Пхенчхане у наших неплохой. Это относится и ко второму их завтрашнему сопернику — Норвегии. А в плей-офф выходят четыре команды из восьми.

Или даже из семи, если учитывать скромный потенциал хозяев площадки. Так что побороться за пьедестал вполне реально. Крайне важным для сборной России в этом плане будет именно стартовый четверг. Если «на классе» сделаем 2−0, потом выбить нас из числа лидеров будет непросто. Зато если не сделаем — станет резко наоборот.

Почти как у Плющенко в Сочи-2014.

День 1-й

8 февраля, четверг

Керлинг

Дабл-микст

Групповой турнир

3.05. 1-й тур. США — Россия, Канада- Норвегия, Корея — Финляндия, Китай — Швейцария.

14.05. 2-й тур. Россия — Норвегия, Финляндия — Швейцария, Корея — Китай, США — Канада.

Прыжки с трамплина.

15.30. К-95. Мужчины. Квалификация. От России участвуют: Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов, Михаил Назаров.

Время начала всех соревнований — московское.