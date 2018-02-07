Немецкий биатлонист сравнил оправдание российских олимпийцев с плевком в лицо
Биатлонист сборной Германии Арнд Пайффер выразил недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК). Его слова приводит Spiegel.
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«Это фарс, потому что лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков после вердикта CAS могут вновь стать олимпийскими чемпионами. Это как плевок в лицо всем “чистым” спортсменам», — заявил Пайффер.
По мнению биатлониста, вина российских спортсменов полностью доказана. «В Сочи систематически проводились махинации с
1 февраля CAS удовлетворил апелляции Легкова, Третьякова, а также еще 26 российских атлетов и восстановил их результаты, показанные на Олимпиаде в Сочи. Вследствие этого Олимпийский комитет России попросил МОК прислать им приглашение на Игры в Пхенчхан, однако комитет отказал россиянам.
Пайффер — четырехкратный чемпион мира и серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете.
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