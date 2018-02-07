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Летние игры в Пхёнчхане
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7 февраля 2018, 18:07 | Биатлон | Lenta.Ru

Немецкий биатлонист сравнил оправдание российских олимпийцев с плевком в лицо

Биатлонист сборной Германии Арнд Пайффер выразил недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК). Его слова приводит Spiegel.

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© РИА "Новости"

«Это фарс, потому что лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков после вердикта CAS могут вновь стать олимпийскими чемпионами. Это как плевок в лицо всем “чистым” спортсменам», — заявил Пайффер.

По мнению биатлониста, вина российских спортсменов полностью доказана. «В Сочи систематически проводились махинации с допинг-пробами. Российские спортсмены в прошлом уже были замешаны в допинг-скандалах. Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что на домашних Играх ничего такого не происходило, ведь там допинг-пробами занимались российские специалисты», — отметил он.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции Легкова, Третьякова, а также еще 26 российских атлетов и восстановил их результаты, показанные на Олимпиаде в Сочи. Вследствие этого Олимпийский комитет России попросил МОК прислать им приглашение на Игры в Пхенчхан, однако комитет отказал россиянам.

Пайффер — четырехкратный чемпион мира и серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете.
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Биатлон

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