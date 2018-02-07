Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32484579/
7 февраля 2018, 23:12 | Олимпизм | Интерфакс

Россия намерена заплатить половину штрафа МОК в ближайшее время

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Половина штрафа России, вынесенного Международным олимпийским комитетом 5 декабря в размере $15 млн, будет выплачена в скором времени, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«50% штрафа, думаю, в ближайшее время будет заплачено, вторая половина — после 24 февраля», — сказал Мутко, отвечая на вопрос «Интерфакса» в среду.

Он добавил, что МОК и Олимпийский комитет России в настоящее время «выстраивают» график платежей.

Говоря о защите российских спортсменов, Мутко пообещал, что им будет оказана юридическая, финансовая, организационная поддержка.

«Те, кто не поехал по каким-то причинам, получат возможность реализовать свой потенциал внутри страны на соревнованиях после Олимпиады», — сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что исполком МОК принял решение временно приостановить членство ОКР, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом.

Президент ОКР Александр Жуков исключен из состава МОК. Бывший министр спорта, вице-премьер РФ Виталий Мутко отстранен пожизненно. На ОКР наложен денежный штраф в размере $15 млн.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?