Россия намерена заплатить половину штрафа МОК в ближайшее время
Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Половина штрафа России, вынесенного Международным олимпийским комитетом 5 декабря в размере $15 млн, будет выплачена в скором времени, заявил
вице-премьер РФ Виталий Мутко.
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«50% штрафа, думаю, в ближайшее время будет заплачено, вторая половина — после 24 февраля», — сказал Мутко, отвечая на вопрос «Интерфакса» в среду.
Он добавил, что МОК и Олимпийский комитет России в настоящее время «выстраивают» график платежей.
Говоря о защите российских спортсменов, Мутко пообещал, что им будет оказана юридическая, финансовая, организационная поддержка.
«Те, кто не поехал по
Ранее сообщалось, что исполком МОК принял решение временно приостановить членство ОКР, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом.
Президент ОКР Александр Жуков исключен из состава МОК. Бывший министр спорта,
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