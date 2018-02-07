Россия намерена заплатить половину штрафа МОК в ближайшее время

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«50% штрафа, думаю, в ближайшее время будет заплачено, вторая половина — после 24 февраля», — сказал Мутко, отвечая на вопрос «Интерфакса» в среду.

Он добавил, что МОК и Олимпийский комитет России в настоящее время «выстраивают» график платежей.

Говоря о защите российских спортсменов, Мутко пообещал, что им будет оказана юридическая, финансовая, организационная поддержка.

«Те, кто не поехал по каким-то причинам, получат возможность реализовать свой потенциал внутри страны на соревнованиях после Олимпиады», — сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что исполком МОК принял решение временно приостановить членство ОКР, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом.