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Летние игры в Пхёнчхане
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7 февраля 2018, 17:25 | Олимпизм | Р-Спорт

Смышляев: На допинг-контроле не только мочу взяли, но и кровь

ПХЕНЧХАН, 7 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Бронзовый призер Олимпиады-2014 российский фристайлист Александр Смышляев заявил в интервью РИА Новости, что во время допинг-контроля в южнокорейском Пхенчхане у него взяли не только мочу, но и кровь.

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© РИА "Новости"

В пятницу на Олимпиаде в Пхенчхане пройдет квалификация в мужских соревнованиях по фристайлу в дисциплине могул.

«Я уже собрал все вещи, рюкзак, лыжи и хотел поехать на тренировку вместе со всеми ребятами. Стук в дверь номера. Думал, может, уборка комнаты. Кричу: “Заходите, заходите!”. Никто не заходит. А там стоят допинг-офицеры. Я говорю, что у меня сейчас тренировка по расписанию и мне еще час надо ехать до олимпийской трассы. В итоге меня повели на допинг-контроль, который затянулся на два часа, а вся наша команда уехала на тренировку», — сказал Смышляев.

«При этом у меня брали на допинг не только мочу, но и кровь. У меня впервые брали кровь. Естественно, это эмоционально вымотало. Забрали перед тренировкой, пьешь воду, смотришь на часы, хочешь быстрее уже освободиться, а время тянется. В итоге поехал на тренировку уставший, без настроения. В первый тренировочный день я только три раза проехал по олимпийской трассе. На следующий день обкатывал уже свою программу», — добавил собеседник агентства.
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