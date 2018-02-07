Тренер сборной: Не имеем права рисковать биатлонистами, они и так наперечет

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МОК прислал приглашения на Игры-2018 всего четверым российским биатлонистам, которые должны выступить в статусе «олимпийские атлеты из России» — Антону Бабикову, Матвею Елисееву, Татьяне Акимовой и Ульяне Кайшевой, а также двум тренерам — Рикко Гроссу и Загурскому, которые вдвоем работают с мужским и с женским мини-коллективами. Температура в Пхенчхане держится в диапазоне 15−17 градусов мороза, но воспринимается как гораздо более низкая.

«Мы строжайше запретили ребятам подходить на улице к прессе. Сейчас это создает слишком большой риск переохладиться и заболеть, а мы не имеем права рисковать никем из спортсменов — они у нас и так наперечет. Все очень четко проинструктированы: как проводить разминку, тренировку… Все расписано по минутам. Точно так же как детально проведен инструктаж в отношении каждой из гонок», — сказал тренер.