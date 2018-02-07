Тренер сборной: Не имеем права рисковать биатлонистами, они и так наперечет
ПХЕНЧХАН, 7 фев — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Тренер сборной России по биатлону Николай Загурский заявил РИА Новости, что спортсменов, поехавших с национальной командой на Олимпиаду в Пхченчхан, слишком мало, их здоровьем рисковать нельзя, поэтому они не общаются на улице с прессой.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
МОК прислал приглашения на Игры-2018 всего четверым российским биатлонистам, которые должны выступить в статусе «олимпийские атлеты из России» — Антону Бабикову, Матвею Елисееву, Татьяне Акимовой и Ульяне Кайшевой, а также двум тренерам — Рикко Гроссу и Загурскому, которые вдвоем работают с мужским и с женским
«Мы строжайше запретили ребятам подходить на улице к прессе. Сейчас это создает слишком большой риск переохладиться и заболеть, а мы не имеем права рисковать никем из спортсменов — они у нас и так наперечет. Все очень четко проинструктированы: как проводить разминку, тренировку… Все расписано по минутам. Точно так же как детально проведен инструктаж в отношении каждой из гонок», — сказал тренер.
«Для спортсменов проблема заключается в том, что им нужно выступать в тонких перчатках — тех, в которых они привыкли стрелять на тренировках, — объяснил тренер. — Если перчатка хоть чуточку толще, человек перестает чувствовать спусковой крючок, возникают сложности с перезарядкой оружия. Не буду раскрывать все секреты, но
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter