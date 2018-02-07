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7 февраля 2018, 15:56 | Лыжный спорт | ТАСС

СМИ: Половина шведских лыжников — призеров Олимпиад принимала препараты от астмы

СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. /ТАСС/. Половина всех олимпийских медалей Швеции в лыжных видах спорта с 1992 года были завоеваны спортсменами, принимавшими препараты от астмы. Об этом сообщает телеканал СВТ в программе «Задача: расследовать», которая будет транслироваться в среду.

Препаратами являлись стимуляторы бета-2, которые, по данным исследований, также способствуют росту мышечной массы. И если беговые лошади не допускаются до участия в забегах, если им давались такие лекарства, то для людей пределы допустимого чрезвычайно велики.

В программе СВТ говорится и о норвежских лыжниках, у многих из которых присутствуют астматические симптомы. Со ссылкой на норвежскую газету «Верденс ганг», которая досконально изучила этот вопрос, здесь отмечается, что спортсмены-астматики добивались особо высоких результатов. С 1992 года на них пришлось 70% всех олимпийских медалей, завоеванных норвежской командой. У шведов этот показатель несколько ниже — 50%, однако он относится лишь к тем спортсменам, которые открыто говорили о своих проблемах с дыханием.

Врач шведской сборной Пер Андерссон, с которым беседовали авторы программы «Задание: расследовать», не стал называть точное число своих подопечных, применяющих антиастматические препараты. Однако он отметил, что в процентном отношении их значительно больше, чем среди простых людей, что, по его словам, связано в тем, что «объективно медалисты занимаются спортом дольше других и испытывают сверхнагрузки в течение большего времени».
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