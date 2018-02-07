Ковальчук: Россия может обыгрывать Канаду, даже если у них будут игроки НХЛ

Последние два раза золото выигрывали канадцы, россияне не становились чемпионами с 1992 года.



«Мы обыгрывали Канаду, несмотря на то, что у неё были игроки НХЛ. Мы сделали это в Турине, так что мы можем их обыгрывать даже когда у них в составе лучшие игроки. Каждой команде будет не хватать хоккеистов из НХЛ. Они должны быть здесь, потому что хоккей — главный вид спорта на Олимпиаде, весь мир будет смотреть этот турнир.



Мы готовимся к каждому матчу и фокусируемся на победе. У нас отличная команда, все поддерживают друг друга. Это видно даже из статистики, которая показывает, сколько бросков мы блокируем. Ещё мы хорошо действуем в меньшинстве, это ключевой фактор», — приводятся слова Ковальчука на официальном сайте ИИХФ.