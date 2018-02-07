Четыре белорусских биатлониста примут участие в спринтерской гонке на Играх в Пхенчхане

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Тренерский штаб рассчитывает в предстоящей гонке на Владимира Чепелина, Сергея Бочарникова, Романа Елетнова и Антона Смольского. Старт состоится 11 февраля в 14.15. За день до начала выступления на Олимпиаде мужчин, определят сильнейших в спринте женщины. Как сообщалось, за белорусскую команду планируют выступить Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко и Надежда Писарева.

После спринтерских гонок 12 февраля лучших биатлонистов в спорткомплексе «Альпенсия» ожидают два «пасьюта» (в 13.10 — женщины, в 15.00 — мужчины). Прямые трансляцию соревнований их Пхенчхана проведут телеканалы «Беларусь 2» и «Беларусь 5».

Медали в биатлоне будут разыгрываться на Олимпиаде в Пхенчхане до 23 февраля. Всего 11 комплектов наград найдут своих обладателей на предстоящих Играх, которые стартуют 9 февраля.