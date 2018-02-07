Винодел и совладелец клуба НХЛ. Судьба участников Олимпиады-1998

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В 1998 году сборная России по хоккею под руководством Владимира Юрзинова дошла до финала Олимпиады в Нагано, где обиднейшим образом уступила Чехии — 0:1. Феноменальный матч провёл голкипер соперника Доминик Гашек, совершавший немыслимые сейвы. Рассказываем, чем серебряные призёры Игр занимаются сейчас.

Вратари

Михаил Шталенков

Работает в системе подольского «Витязя» тренером вратарей. Прославленный динамовец, чемпион страны 1990, 1991 и 1992 годов. Помимо золота 1992 года выиграл серебро в 1998 году. Один из лучших вратарей в российской истории.

Андрей Трефилов

До 2006 года продолжал игровую карьеру в Германии, где живёт и по сей день. Трефилов решил связать свою дальнейшую жизнь с агентскими делами. Он является хоккейным агентом. Как и Шталенков, завоевал серебро в 1998 году в Нагано.

Олег Шевцов

Единственный хоккеист в составе сборной России, который прилетел в Нагано не из НХЛ. Воспитанник московского «Спартака». Закончил карьеру в чемпионате Беларуси. В настоящее время работает тренером в команде «Серебряные Акулы».

Защитники

Дмитрий Миронов

Выступал за ЦСКА и «Крылья Советов», после чего переехал в Северную Америку, где долгое время играл в НХЛ. Последним клубом Миронова в Национальной лиге стал «Вашингтон». В настоящее время живёт в Торонто, занимается бизнесом.

Сергей Гончар

27 октября 2015 года завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз». Гончар постоянно растёт как тренер, прекрасно чувствует себя в США, планируя и в дальнейшем развивать себя в качестве хоккейного наставника. Сейчас он помогает Майку Салливану, но вполне может дорасти до главного тренера клуба НХЛ.

Алексей Житник

Проживает в Нью-Йорке, воспитывает своих детей. Украинский защитник, начинавший профессиональную карьеру в составе киевского «Сокола». Олимпийский чемпион Альбервиля и серебряный призёр Игр в Нагано 1998 года. Пробует себя в роли эксперта по актуальным хоккейным темам.

Дарюс Каспарайтис

Проживает в Майами, воспитывает шестерых детей, работает в сфере недвижимости. Дарюс возобновил профессиональную карьеру в сборной Литвы, мечтает поехать с командой на чемпионат мира. Входит в Лигу легенд мирового хоккея.

Игорь Кравчук

Двукратный олимпийский чемпион. Долгое время проживал в Монреале, но в начале нынешнего сезона получил предложение поработать в тренерском штабе Майка Кинэна в «Куньлуне». Однако у тренерского штаба канадца дела не заладились. Сперва уволили самого Кинэна, а после окончания сезона расстались с его помощниками — Кравчуком и Карпентером.

Борис Миронов

Родной брат Дмитрия Миронова работает на посту главного тренера клуба ВХЛ «Звезда». Специалисты предрекают Миронову большое будущее в тренерском ремесле, называя его одним из самых прогрессивных российских специалистов. «Звезда» — фарм-клуб московского ЦСКА. Цель тренера — пробиться в первую команду.

Алексей Гусаров

Олимпийский чемпион Калгари продолжил выступать в НХЛ за «Колорадо», затем играл в «Рейнджерс» и «Сент-Луисе». C 2014 до 2017 год работал в штабе Вячеслава Буцаева в ХК «Сочи», являясь ассистентом главного тренера. В данный момент — защитник Лиги легенд мирового хоккея. Принимает участие в ветеранских турнирах.

Дмитрий Юшкевич

Юшкевич решил заняться тренерской карьерой. Сейчас он входит в штаб Игоря Никитина в ЦСКА, занимая должность ассистента главного тренера. Известен своим непростым характером и повышенной требовательностью по отношению к хоккеистам. Именно по этой причине покинул «Локомотив», где ранее помогал Алексею Кудашову.

Нападающие

Павел Буре

Президент Лиги легенд вошёл в список 100 величайших игроков в истории НХЛ. Также он является членом Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы НХЛ. Активно участвует в спортивной жизни страны. Развивает не только ветеранский, но и любительский хоккей. Отказался от американского гражданства, что вызвало большой резонанс. Входит в наблюдательный совет ЦСКА.

Алексей Яшин

Легендарный нападающий и капитан «Оттавы Сенаторз». Заканчивал профессиональную карьеру в ЦСКА. С 2012 по 2014 год работал генеральным менеджером женской сборной России по хоккею, затем ещё год трудился ассистентом генменеджера мужской сборной. Стал совладельцем новой команды НХЛ «Вегас Голден Найтс».

Сергей Фёдоров

После выступления за «Детройт» перебрался в «Анахайм», затем играл в «Коламбусе» и «Вашингтоне». В 2009-м Фёдоров вернулся в Россию и стал хоккеистом «Магнитки», закончил же свою карьеру прославленный нападающий в ЦСКА. Именно в «армейском» клубе Фёдоров получил должность главного менеджера, но по ходу прошлого сезона покинул занимаемый пост. Входит в наблюдательный совет клуба.

Андрей Коваленко

Русский Танк Андрей Коваленко в свободное время играет в Лиге легенд мирового хоккея, но основной род занятий Коваленко — защита прав хоккеистов и тренеров в возглавляемом им профсоюзе КХЛ. Очень ответственная должность, требующая постоянной связи с игроками и клубами.

Алексей Морозов

Легендарный в последующем капитан «Ак Барса» и двукратный обладатель кубка Гагарина завершал карьеру в ЦСКА. Без работы прославленный нападающий долго не сидел. Морозов занял пост управляющего директора МХЛ, став главным человеком в деле развития молодёжного хоккея в стране. Сменил на этой должности Дмитрия Ефимова.

Алексей Жамнов

Жамнов — один из наиболее успешных людей в настоящий момент, выступавших в той команде. Он уже успел поработать генеральным менеджером «Витязя» и «Атланта», а в настоящий момент занимает аналогичный пост в «Спартаке». Кроме того, Жамнов возглавляет скаутскую службу сборной России. Иногда подключается к работе со «сборниками» в составе тренерского штаба.

Валерий Зелепукин

Воспитанник воскресенского хоккея работал спортивным директором в новокузнецком «Металлурге», где отвечал за трансферы. Обладатель кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси». Оставил новокузнецкую команду в 2016 году, получил должность генерального менеджера в «Северстали». «Металлург» в свою очередь отправился в Высшую лигу.

Валерий Каменский

Занимает сразу несколько важных постов. Является президентом федерации хоккея Московской области, вице-президентом по развитию КХЛ, вице-президентом «Спартака», председателем спортивно-дисциплинарного комитета Континентальной лиги. Не забывает про любительский и ветеранский хоккей. Член правления Ночной хоккейной лиги, куратор конференции «Приволжье».

Валерий Буре

Младший из братьев Буре завершил профессиональную карьеру в 2004 году в «Далласе». Уделяет большое внимание семье, женат на актрисе Кэндис Кэмерон. Большую часть из последних 10 лет Буре посвятил виноделию, которое сперва было увлечением, а затем стало приносить существенный доход.

Сергей Немчинов

Долгое время выступал в НХЛ, заканчивал карьеру в ярославском «Локомотиве». В 2009—2011 годах был главным тренером ХК ЦСКА. В 2009—2012 годах трудился генеральным менеджером «армейского» клуба. Переехал в Казахстан, работал директором усть-каменогорского «Торпедо». 15 ноября 2017 года с Немчиновым расторгли контракт.

Герман Титов

Посвятил себя тренерской деятельности. Начал работу в КХЛ с того, что возглавил новокузнецкий «Металлург». Североамериканская манера тренировок Титова впечатлила руководство «Спартака», и в итоге тренер перебрался в столицу. Был уволен из клуба 10 октября 2016 года в связи с неудовлетворительными результатами команды. 31 декабря 2017 года назначен на должность главного тренера «Авангарда», которую ранее занимал Андрей Скабелка.

Сергей Кривокрасов

После возвращения из США выступал в «Амуре», «Авангарде», «Северстали», московском «Динамо» и новокузнецком «Металлурге». Чемпион России в составе омского клуба. В сезоне-2009/10 являлся помощником главного тренера ангарского «Ермака», с августа по декабрь 2010 года был главным тренером команды. Вплоть до 2016 года проживал в Канаде, тренируя команду «Rocky Mountain Renegades» (U18).