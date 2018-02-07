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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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7 февраля 2018, 15:02 | Зимние | Sports.kz

Казахстанские спортсмены поделились впечатлениями о Пхенчхане

После церемонии поднятия Флага Казахстана в южно-корейском городе Пхенчхане спортсмены поделились своими впечатлениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители казахстанской делегации выразили свое удовлетворение тем, как их на очень высоком уровне встретила Корея, и качеством сервиса.

Абзал Ажигалиев, шорт-трекист:

— Корейцы встретили нас на очень высоком уровне. И качество сервиса удовлетворяет. Я обратил внимание на скромность и простоту здешних людей. Не в первый раз в Корее, и раньше был здесь на многих соревнованиях. Но теперь здесь Олимпиада и, может быть, поэтому особое чувство.

Алексей Полторанин, лыжник:

— Приехал недавно, но быстро привык. Могу сказать, что корейцы встретили нас на очень высоком уровне. Главное, здесь спокойный и чистый город. В такой среде у нас хорошее настроение, можно как следует подготовиться к соревнованиям.

Сергей Ткаченко, прыжки с трамплина:

— Погода немного переменчивая, но у меня настроение хорошее. Завтра выйду на первые отборочные состязания. Подготовился к ним хорошо. Лишь бы во время состязаний не испортилась погода, не началась метель.

Нурберген Жумагазиев, шорт-трекист:

— Мы только несколько дней назад вернулись из Японии. Корейцы приняли нас хорошо. Наша главная цель — добиться хороших результатов на Олимпиаде. Мне нравится и город, и его жители.

Напомним, Официальная церемония открытия XXIII Зимней Олимпиады состоится 9 февраля.

В церемонии поднятия флага приняли участие президент Национального олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев, представители Министерства культуры и спорта РК, спортсмены, тренеры, казахстанские журналисты.

Отметим, сборная Казахстана завоевала 57 путевок на зимнюю Олимпиаду, 46 казахстанских спортсменов примут участие в состязаниях по 9 видам спорта. На открытии Олимпиады флаг Казахстана будет нести шорт-трекист Абзал Ажгалиев.
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