Казахстанские спортсмены поделились впечатлениями о Пхенчхане
После церемонии поднятия Флага Казахстана в
южно-корейском городе Пхенчхане спортсмены поделились своими впечатлениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Представители казахстанской делегации выразили свое удовлетворение тем, как их на очень высоком уровне встретила Корея, и качеством сервиса.
Абзал Ажигалиев, шорт-трекист:
— Корейцы встретили нас на очень высоком уровне. И качество сервиса удовлетворяет. Я обратил внимание на скромность и простоту здешних людей. Не в первый раз в Корее, и раньше был здесь на многих соревнованиях. Но теперь здесь Олимпиада и, может быть, поэтому особое чувство.
Алексей Полторанин, лыжник:
— Приехал недавно, но быстро привык. Могу сказать, что корейцы встретили нас на очень высоком уровне. Главное, здесь спокойный и чистый город. В такой среде у нас хорошее настроение, можно как следует подготовиться к соревнованиям.
Сергей Ткаченко, прыжки с трамплина:
— Погода немного переменчивая, но у меня настроение хорошее. Завтра выйду на первые отборочные состязания. Подготовился к ним хорошо. Лишь бы во время состязаний не испортилась погода, не началась метель.
Нурберген Жумагазиев, шорт-трекист:
— Мы только несколько дней назад вернулись из Японии. Корейцы приняли нас хорошо. Наша главная цель — добиться хороших результатов на Олимпиаде. Мне нравится и город, и его жители.
Напомним, Официальная церемония открытия XXIII Зимней Олимпиады состоится 9 февраля.
В церемонии поднятия флага приняли участие президент Национального олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев, представители Министерства культуры и спорта РК, спортсмены, тренеры, казахстанские журналисты.
Отметим, сборная Казахстана завоевала 57 путевок на зимнюю Олимпиаду, 46 казахстанских спортсменов примут участие в состязаниях по 9 видам спорта. На открытии Олимпиады флаг Казахстана будет нести
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