В США считают, что Россия займет 14-е место в медальном зачете Олимпиады

По оценкам специалистов, российская команда завоюет в Корее 8 медалей (2 золота, 3 серебра, 3 бронзы). Главной надеждой страны на награду высшего достоинства называется двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Аналитики полагают, что первое место в медальном зачете займут немцы, вторыми станут норвежцы, а американцы займут тройку лучших.

При этом, главными фаворитами на наибольшее число медалей среди спортсменов являются представители биатлона — немка Лаура Дальмайер (6 золотых наград) и француз Мартен Фуркад (3 золота, 2 серебра, 1 бронза).

Напомним, Олимпиада -2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.