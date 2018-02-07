Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32481295/
7 февраля 2018, 14:56 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

В США считают, что Россия займет 14-е место в медальном зачете Олимпиады

Американская аналитическая компания Gracenote представила финальный прогноз на итоги Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

По оценкам специалистов, российская команда завоюет в Корее 8 медалей (2 золота, 3 серебра, 3 бронзы). Главной надеждой страны на награду высшего достоинства называется двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Аналитики полагают, что первое место в медальном зачете займут немцы, вторыми станут норвежцы, а американцы займут тройку лучших.

При этом, главными фаворитами на наибольшее число медалей среди спортсменов являются представители биатлона — немка Лаура Дальмайер (6 золотых наград) и француз Мартен Фуркад (3 золота, 2 серебра, 1 бронза).

Напомним, Олимпиада -2018 пройдет с 9 по 25 февраля. Церемония открытия Игр состоится в пятницу, 9 февраля, и начнется в 14.00 по московскому времени.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
07 февраля

Самое важное заявление дня по российским спортсменам!

Черчесов составил список кандидатов в сборную на ЧМ-2018

Родченков атакует Россию. "Вся правда" о русском допинге
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?