«А если Ковальчук после золота Олимпиады споет гимн России?» Установка от МОК
Представители МОК объяснили обозревателю «Советского спорта», что можно, а что нельзя делать на этой Олимпиаде.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Международный олимпийский комитет (МОК) очень хочет, чтобы соблюдались его правила, принятые по отношению к России в декабре прошлого года. Поэтому специально созвал журналистов в комнату ОКР… простите, эта организация запрещена в Корее, и даже логотип нашего Олимпийского комитета нужно заклеивать изолентой. Речь сейчас идет об Олимпийских спортсменах из России.
К нам на разговор пришли глава департамента
Я не стал слушать занудные объяснения, а спросил сразу: «Давайте представим, что наши хоккеисты выигрывают золото Олимпиады. И прямо на льду начинают петь наш гимн. Сорвут с себя свитера, а под ними обнаружатся футболки с изображением российского флага. Что им за это будет? Отберете ли вы золото?».
Энтони Эдгар замялся, сказав, что конкретной санкции пока нет. Но решение будет принято дисциплинарным комитетом, и оно может оказаться непредсказуемым. «Вообще надо уважать наши законы и не нарываться на неприятности, тогда и проблем не будет», — сказал чиновник МОК.
И тут есть одно обстоятельство. В день финала, а именно 25 февраля комиссия МОК в составе 11 человек может легализовать ОКР, и тогда наши хоккеисты могут петь гимн, и даже на церемонии закрытия можно будет идти с российским флагом.
А могут и не легализовать, если наша сторона станет плохо себя вести.
Я им говорю: «Илья Ковальчук сказал, что не будет читать эти правила МОК. И что вы ему сделаете?».
И получил сразу два ответа.
Я уточнил: «А если спортсмен из России закроет свой инстаграм, но там опубликует
Оказалось, что да — так тоже делать нельзя. И за это будут карать. В общем, как в фильме о Штирлице, наша делегация оказалась под колпаком у папаши Мюллера. Шаг
Пресса может в своих заметках называть нашу команду «Россией». Можно брать интервью с микрофоном, раскрашенным в триколор. Можно ходить в свитерах с российским флагом. Это все разрешается. Нельзя только устраивать грандиозные
Однако не желательно, например, приглашать к себе на
Но нельзя сказать, что нашу страну на этих Играх взяли в заложники жестких требований. Мы же сами на это согласились. И даже подписали соответствующие бумаги.
Так что надо соблюдать. И терпеть, сжав зубы.
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