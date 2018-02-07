Тренер по прыжкам на лыжах с трамплина рассчитывает, что Аввакумова завоюет медаль ОИ-2018

Во вторник под руководством Керова рейсом до Сеула отправилась женская команда по прыжкам на лыжах с трамплина в составе Ирины Аввакумовой, Софьи Тихоновой, Александры Кустовой и Анастасии Баранниковой.

«Если говорить о результате, то в идеале для Аввакумовой планировали место в тройке, в неблагоприятном варианте — места с первого по шестое. Настрой позитивный, мы хорошо провели генеральный сбор, который состоялся непосредственно перед Олимпийскими играми, подобрали хороший инвентарь. Если говорить про остальные планы, то рассчитываем еще на одно место в десятке, одно в двадцатке и одно в тридцатке», — сказал Керов.

Также тренер отметил, что условия для всех спортсменок будут одинаковыми, вне зависимости от решений Международного олимпийского комитета (МОК). «Конечно, девочкам, для которых данная Олимпиада будет первой, хотелось бы, чтобы она прошла с гимном и флагом. Однако нужно понимать, что Олимпийские игры в любом виде олимпийские, у многих они вообще бывают единственный раз в жизни, и вне зависимости от решений МОК они у всех будут одинаковыми», — отметил Керов.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.