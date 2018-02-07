Тренер: Фигуристы Столбова и Климов не выступили бы на Олимпиаде даже в случае допуска
ПХЕНЧХАН, 7 февраля. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы командного турнира в Сочи Ксения Столбова и Федор Климов не выступили бы на Играх-2018, даже если бы Международный олимпийский комитет (МОК) допустил их к участию. Об этом журналистам рассказала тренер спортсменов Нина Мозер.
Столбова и Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, не получили приглашения на Игры.
«Ксеня и Федор поставили в известность Федерацию фигурного катания на коньках России, что даже в случае допуска на Игры в последнюю секунду они не будут на ней выступать в таком униженном состоянии», — сообщила Мозер.
Столбова и Климов являются олимпийскими чемпионами Сочи в командном турнире, серебряными призерами Игр-2014 — в индивидуальном. Пара приняла решение не лететь на предолимпийский сбор команды фигуристов в Японии. Теперь спортсмены будут готовиться к мартовскому чемпионату мира, который пройдет в Милане.
Во вторник 32 российских спортсмена подали иск к Международному олимпийскому комитету (МОК) в суд первой инстанции трибунала Лозанны, в их число входит и Столбова.
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