Бобслеисты из России находятся в центре внимания зарубежных телекомпаний

Об этом рассказал ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

«То, что я сегодня увидел, меня очень удивило, — признался Пархоменко. — Камеры преследовали нас буквально везде. Приехали даже снимать, как мы выгружаем бобы из контейнеров перед тем, как ехать на трассу. На спортсменов из других стран телевизионщики внимания не обращали».

«Когда я спросил, чем вызван такой ажиотаж вокруг наших спортсменов, то мне сказали, что они снимают документальный фильм про бобслей. Но очень странно, что героями этого творения телевизионных журналистов, судя по всему, будут только наши спортсмены», — заметил собеседник ТАСС.

По словам Пархоменко, бобслеисты из России старались не обращать внимания на повышенный интерес к себе и спокойно тренировались.

Международный олимпийский комитет пригласил на ОИ-2018 бобслеистов Алексея Стульнева, Максима Андрианова, Александру Родионову и Надежду Сергееву (все — пилоты), и разгоняющих Василия Кондратенко, Алексея Зайцева, Руслана Самитова, Юрия Селихова, Юлию Беломестных и Анастасию Кочержову.

Первая официальная тренировка у бобслеистов пройдет 15 февраля.