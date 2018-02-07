Чехия в Пхёнчхане-2018: в погоне за вторым золотом Олимпиады спустя 20 лет

Мы продолжаем цикл статей об участниках предстоящей Олимпиады. На очереди сборная Чехии.

История выступлений

Чешская сборная выступает на Олимпийских играх с 1994 года. Предстоящая Олимпиада станет для чехов седьмой в истории. В XXI веке им лишь однажды удавалось добраться до медалей самого важного турнира. Случилось это в Турине, где в матче за третье место была повержена сборная России. Однако нельзя сказать, что для чехов Олимпиада — это соревнование, сулящее лишь неудачи. В шести попытках была и одна крайне приятная для поклонников чешской национальной команды. На ОИ-1998 в Нагано сборная Чехия завоевала золотые медали. И в решающем матче, как и восемь лет спустя, досталось россиянам. Такого результата чехи не достигали ни до, ни после.

Сборной Чехословакии за 72 года ни разу не удалось завоевать самые ценные награды Олимпиады: в копилке есть 4 серебра и 4 бронзы, но золота нет. У чехов же после распада прежней сборной получилось стать сильнейшими на Олимпийских играх со второй попытки.

Тренерский штаб

Возглавляет сборную Чехии Йозеф Яндач, знакомый российским болельщикам по работе с клубом «Лев». Яндач некогда тренировал украинский «Будивельник», довелось потрудиться чеху и в Южной Корее. Выигрывал он серебряные медали чемпионата с пражской «Спартой». Но наиболее известен Яндач как тренер национальной команды. 49-летний специалист был в сборной Чехии ассистентом Владимира Ружички, а потом и Владимира Вуйтека. После ЧМ-2016 Яндач утверждён в роли главного тренера. Солидных достижений у чехов с момента назначения наставника нет. На Кубке мира сборная Чехии не вышла из группы, а на заключительном первенстве мира сошла с дистанции на стадии четвертьфинала. Естественно, эта Олимпиада станет для Йозефа Яндача первой на посту главного тренера.

Помогают Яндачу в чешской сборной Иржи Калоус, Вацлав Проспал и Ярослав Шпачек. Иржи Калоус — опытный помощник, самостоятельно работавший не один год в местном чемпионате с «Либерецем» и завоевавший серебро с чешским «Оцеларжи». 53-летний Калоус помогал Яндачу ещё на клубном уровне в сезоне-2012/13, когда нынешний главный тренер чехов возглавлял «Лев».

Вацлав Проспал и Ярослав Шпачек не имеют большого тренерского опыта, но их авторитет в команде непререкаем. Вацлав становился бронзовым призёром Турина, дважды выигрывал чемпионат мира. Шпачек выигрывал Олимпийские игры 1998 года, и спустя 20 лет у него есть возможность повторить свой успех, но уже в качестве тренера. Проспал и Шпачек работают в сборной с 2016 года.

Состав

Чешская сборная выступит на Олимпиаде в следующем составе.



Вратари: Павел Францоуз («Трактор»), Доминик Фурх («Авангард»), Патрик Бартошак («Витковице»).



Защитники: Якуб Накладал («Локомотив»), Ян Коларж, Михал Йордан (оба — «Амур»), Томаш Кундратек («Торпедо»), Ондржей Витасек («Югра»), Войтех Мозик («Витязь»), Ондржей Немец («Комета»), Адам Полашек («Сочи»).



Нападающие: Михал Бирнер, Роман Червенка (оба — «Фрибург»), Милан Гулаш, Томаш Мертл (оба — «Пльзень»), Мартин Эрат («Комета»), Петр Коукал («Градец-Кралове»), Михал Вондрка («Хомутов»), Роман Хорак («Витязь»), Ян Коварж («Металлург»), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта»), Лукаш Радил («Спартак»), Михал Ржепик («Слован»), Иржи Секач («Ак Барс»), Томаш Зогорна («Амур»).



Многие недооценивают этот состав. Чехи располагают очень неплохими кадрами. В команде нет явных слабых мест. Есть конкуренция за место основного голкипера между Павлом Францоузом и Домиником Фурхом, об этом заявлял главный тренер сборной. Оба способны выдавать очень сильные матчи, что многократно демонстрировали в «Тракторе» и «Авангарде» соответственно.

В обороне ярких звёзд нет, но практически каждый из вызванных защитников занимает важное место в своём клубе. В нападении выделяется Мартин Эрат, для которого предстоящая Олимпиада станет третьей. 36-летний Эрат более 10 лет выступал в НХЛ. Это единственный хоккеист из нынешнего ростера, у кого уже есть медаль Олимпийских игр, и именно он станет капитаном команды. Но и от других форвардов будет исходить угроза. Кубалик, который не задержался в «Салавате», прекрасно себя зарекомендовал и в родном чемпионате, и в Швейцарии. На матчах Евротура он набрал 3 очка в 5 поединках.



О бомбардирских навыках Червенки и Коваржа любителям хоккея известно уже давно. У обоих мастеров были сезоны и получше этого, однако этот факт не играет на руку соперникам, поскольку на короткой дистанции хоккеисты могут показать свой максимум. Милан Гулаш проводит великолепный сезон в составе «Пльзени». В 47 матчах форвард набрал 60 (22+38) очков. Лучшую «регулярку» в карьере выдаёт Лукаш Радил из «Спартака». И этот список можно продолжать, едва ли не каждый заслуживает хвалебного рассказа.

Турнирные амбиции

Однако среди экспертов не распространено мнение о чемпионских амбициях чехов. Не всеми высоко котируется чешский чемпионат, некоторые учитывают прежние неудачи национальной команды на международных турнирах. Поэтому к главным фаворитам сборную Чехии не причисляют. Хотя на Кубке Первого канала чехи одолели и финнов, и шведов, и канадцев. Состав с того момента претерпел незначительные изменения. И если чешская сборная вновь победит основных конкурентов, но уже в рамках Олимпиады, то это не будет сенсацией. Максимум — неожиданностью. Чехи в любой момент могут выйти из тени фаворитов.



Чехия попала в группу к канадцам, швейцарцам и хозяевам соревнований. Исходя из результатов родоначальников хоккея на Евротуре, чехи вполне могут оказаться в квартете первыми. Это гарантирует чуть более простой путь в играх на выбывание. Сейчас никто не скажет, в какой физической форме предстанет каждый из участников Олимпиады. Однако на данном этапе можно предположить, что чехи дойдут до полуфинала. И только время покажет, как дружина Йозефа Яндача проявит себя в двух заключительных поединках.