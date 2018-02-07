Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32479357/
7 февраля 2018, 12:07 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Фигурное катание на Первом прокомментируют Тарасова, Авербух, Траньков и Гришин

По информации «Чемпионата», Первый канал пригласил в Корею сразу четырёх экспертов, которые будут работать на турнире по фигурному катанию Игр-2018.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Речь идёт о комментаторе Александре Гришине, знаменитом тренере Татьяне Тарасовой, олимпийском чемпионе Сочи-2014 Максиме Транькове, призёре Игр-2002 и постановщике Илье Авербухе.

Распределение ролей и дисциплин, на которых будут работать эти эксперты, пока не разглашается. Точно можно сказать, что большего числа комментаторов, чем на фигурном катании, ни на одном другом виде спорта у Первого канала не будет. Среди других фамилий, задействованных Первым каналом в олимпийском турнире, называют Павла Занозина, Андрея Ариха, Алексея Осина, Анну Макарову, Марию Румянцеву, Антона Кучерова, Варвару Барышеву и других. Ранее «Чемпионат» сообщал, что биатлонные гонки будут комментировать Дмитрий Терехов и Николай Круглов, а хоккейные матчи с участием сборной России — Александр Кузмак и Игорь Ларионов.

В телеэфир будет выходить лишь малая часть трансляций. В полном объёме Игры можно будет посмотреть на сайте Первого канала. Часть видов спорта будет показана без комментариев, при интершуме.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Боброва и Тарасова будут капитанами сборной России по фигурному катанию на ОИ-2018

Боброва и Тарасова будут капитанами сборной России по фигурному катанию на ОИ-2018

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Екатерина Боброва и Евгения Тарасова будут капитанами сборной России по фигурному катанию на олимпийском командном турнире на Играх в Пхенчхане, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Еще 7 новостей   Все новости

Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки

Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу

Самые красивые девушки в российском футболе

На лыжах голышом? Кто удивляет накануне Олимпиады
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?