Фигурное катание на Первом прокомментируют Тарасова, Авербух, Траньков и Гришин

Речь идёт о комментаторе Александре Гришине, знаменитом тренере Татьяне Тарасовой, олимпийском чемпионе Сочи-2014 Максиме Транькове, призёре Игр-2002 и постановщике Илье Авербухе.



Распределение ролей и дисциплин, на которых будут работать эти эксперты, пока не разглашается. Точно можно сказать, что большего числа комментаторов, чем на фигурном катании, ни на одном другом виде спорта у Первого канала не будет. Среди других фамилий, задействованных Первым каналом в олимпийском турнире, называют Павла Занозина, Андрея Ариха, Алексея Осина, Анну Макарову, Марию Румянцеву, Антона Кучерова, Варвару Барышеву и других. Ранее «Чемпионат» сообщал, что биатлонные гонки будут комментировать Дмитрий Терехов и Николай Круглов, а хоккейные матчи с участием сборной России — Александр Кузмак и Игорь Ларионов.



В телеэфир будет выходить лишь малая часть трансляций. В полном объёме Игры можно будет посмотреть на сайте Первого канала. Часть видов спорта будет показана без комментариев, при интершуме.