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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32478907/
7 февраля 2018, 12:02 | Зимние | Чемпионат.com

Норвежцы взяли в Пхёнчхан более 6 тыс. доз противоастматических препаратов

Олимпийская сборная Норвегии взяла с собой в Пхёнчхан более 6 тыс. доз противоастматических препаратов.

В частности, речь идёт о 1800 дозах симбикорта, по 1200 — атровента, альвеско и айромира (сальбутамола), а также 360 — вентолина, сообщает NRK.

По объёму привезённых на Олимпиаду-2018 противоастматических препаратов норвежцы значительно опережают финнов, шведов и немцев. По количеству ингаляторов Норвегия превосходит Финляндию и Швецию в десятки раз.

Накануне журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, который известен разоблачениями спортсменов в приёме допинга, выразил уверенность, что в Норвегии атлеты регулярно принимают допинг под контролем национальной федерации.
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