Норвежцы взяли в Пхёнчхан более 6 тыс. доз противоастматических препаратов

В частности, речь идёт о 1800 дозах симбикорта, по 1200 — атровента, альвеско и айромира (сальбутамола), а также 360 — вентолина, сообщает NRK.



По объёму привезённых на Олимпиаду-2018 противоастматических препаратов норвежцы значительно опережают финнов, шведов и немцев. По количеству ингаляторов Норвегия превосходит Финляндию и Швецию в десятки раз.



Накануне журналист шведского телеканала SVT Хассе Свенс, который известен разоблачениями спортсменов в приёме допинга, выразил уверенность, что в Норвегии атлеты регулярно принимают допинг под контролем национальной федерации.