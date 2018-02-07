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7 февраля 2018, 11:10 | Биатлон | Чемпионат.com

Биатлонные гонки без россиян пройдут на сайте Первого канала с интершумом

По информации «Чемпионата», Первый канал не планирует задействовать услуги комментаторов во время трансляций биатлонных гонок без участия россиян.

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© РИА "Новости"

Там, где представители сборной России на старт выйдут, будет работать пара комментаторов Дмитрий Терехов и Николай Круглов, четырёхкратный чемпион мира и призёр Игр-2006.

Гонки без участия россиян, а также часть других, права на которые принадлежат ВГТРК, будут показаны только на сайте Первого канала. В частности, речь идёт о стартовой гонке Игр-2018 — мужском спринте (10 февраля).

На данный момент российских биатлонистов точно не будет в мужской и женской эстафетах, а также, предположительно, в обоих масс-стартах.
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Биатлон

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