Биатлонные гонки без россиян пройдут на сайте Первого канала с интершумом
По информации «Чемпионата», Первый канал не планирует задействовать услуги комментаторов во время трансляций биатлонных гонок без участия россиян.
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Там, где представители сборной России на старт выйдут, будет работать пара комментаторов Дмитрий Терехов и Николай Круглов, четырёхкратный чемпион мира и призёр Игр-2006.
Гонки без участия россиян, а также часть других, права на которые принадлежат ВГТРК, будут показаны только на сайте Первого канала. В частности, речь идёт о стартовой гонке Игр-2018 — мужском спринте (10 февраля).
На данный момент российских биатлонистов точно не будет в мужской и женской эстафетах, а также, предположительно, в обоих
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