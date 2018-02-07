Биатлонные гонки без россиян пройдут на сайте Первого канала с интершумом

Там, где представители сборной России на старт выйдут, будет работать пара комментаторов Дмитрий Терехов и Николай Круглов, четырёхкратный чемпион мира и призёр Игр-2006.



Гонки без участия россиян, а также часть других, права на которые принадлежат ВГТРК, будут показаны только на сайте Первого канала. В частности, речь идёт о стартовой гонке Игр-2018 — мужском спринте (10 февраля).



На данный момент российских биатлонистов точно не будет в мужской и женской эстафетах, а также, предположительно, в обоих масс-стартах.