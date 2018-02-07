Генсек CAS: Удовлетворение апелляций гарантирует российским спортсменам участие в ОИ-2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 7 февраля. /ТАСС/. Российским спортсменам будет гарантировано участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, если Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит их апелляции.
Об этом журналистам заявил генеральный секретарь CAS Матье Риб.
«Если апелляция спортсменов будет удовлетворена, это будет уже конец, участие будет гарантировано. Других процессов не будет», — сказал Риб.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter