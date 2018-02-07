Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32478025/
7 февраля 2018, 11:05 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Антон Шипулин: Пока CAS заседает, я тренируюсь и не опускаю руки

Российский биатлонист Антон Шипулин отметил, что пока заседает выездная панель CAS, он тренируется и надеется на благоприятный исход.

Он добавил, что после каждого круга проверяет телефон в надежде увидеть заветное сообщение.

Сегодня, 7 февраля, состоялась первая часть заседания выездной панели CAS. По ее итогам стало известно, что CAS рассчитывает принять решение по апелляциям 47 россиян, включая Шипулина, к концу четверга или самое позднее днем в пятницу.

«Так вот, ребят. Пока CAS заседает, рассматривает наши фамилии по допуску на Олимпиаду, я тренируюсь, не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход. Сегодня катаюсь с телефоном и после каждого круга проверяю телефон, не пришло ли мне заветное сообщение», — сказал в видеообращении на своей странице в Инстаграме Шипулин.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Биатлон

Еще 7 новостей   Все новости
07 февраля

Самое важное заявление дня по российским спортсменам!

Черчесов составил список кандидатов в сборную на ЧМ-2018

Родченков атакует Россию. "Вся правда" о русском допинге
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?