Горнолыжник из Эритреи: После моего попадания на ОИ телефон родителей не умолкал
Первый в истории Эритреи участник зимних Олимпийских игр горнолыжник
Шэннон-Огнбай Абеда сообщил, что его выступление в Пхчёнчхане было под вопросом из-за серьёзной травмы колена, но после попадания на Игры радости жителей его страны не было предела.
«Я не был уверен в том, что смогу вновь встать на лыжи или даже ходить. Я порвал связки колена, получил смещение и переломы. После четырёх месяцев лечения врач сказал, что не уверен, смогу ли я вновь заниматься спортом.
Но спустя 10 месяцев я вернулся и завоевал путёвку на Игры. Телефон в доме родителей не умолкал. Он до сих пор звонит, так как люди хотят поздравить их с моим попаданием на Олимпиаду.
В одно время со мной травму колена получил Тед Лигети, и я следил за его восстановлением. Он стал моим вдохновением, стремясь во что бы то ни стало вернуться к соревнованиям, — цитирует Абеду Олимпийский канал.
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