Горнолыжник из Эритреи: После моего попадания на ОИ телефон родителей не умолкал

«Я не был уверен в том, что смогу вновь встать на лыжи или даже ходить. Я порвал связки колена, получил смещение и переломы. После четырёх месяцев лечения врач сказал, что не уверен, смогу ли я вновь заниматься спортом.

Но спустя 10 месяцев я вернулся и завоевал путёвку на Игры. Телефон в доме родителей не умолкал. Он до сих пор звонит, так как люди хотят поздравить их с моим попаданием на Олимпиаду.

В одно время со мной травму колена получил Тед Лигети, и я следил за его восстановлением. Он стал моим вдохновением, стремясь во что бы то ни стало вернуться к соревнованиям, — цитирует Абеду Олимпийский канал.