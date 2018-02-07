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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32478020/
7 февраля 2018, 11:01 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Горнолыжник из Эритреи: После моего попадания на ОИ телефон родителей не умолкал

Первый в истории Эритреи участник зимних Олимпийских игр горнолыжник Шэннон-Огнбай Абеда сообщил, что его выступление в Пхчёнчхане было под вопросом из-за серьёзной травмы колена, но после попадания на Игры радости жителей его страны не было предела.

«Я не был уверен в том, что смогу вновь встать на лыжи или даже ходить. Я порвал связки колена, получил смещение и переломы. После четырёх месяцев лечения врач сказал, что не уверен, смогу ли я вновь заниматься спортом.

Но спустя 10 месяцев я вернулся и завоевал путёвку на Игры. Телефон в доме родителей не умолкал. Он до сих пор звонит, так как люди хотят поздравить их с моим попаданием на Олимпиаду.

В одно время со мной травму колена получил Тед Лигети, и я следил за его восстановлением. Он стал моим вдохновением, стремясь во что бы то ни стало вернуться к соревнованиям, — цитирует Абеду Олимпийский канал.
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