Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
0 дней : 0 часов : 0 минут : 0 секунд
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32477813/
7 февраля 2018, 10:57 | Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Елистратов: Приехал на ОИ за результатом и стараюсь думать лишь об этом

Олимпийский чемпион в шорт-треке Семен Елистратов заявил, что приехал на Олимпийские игры за результатом и старается сфокусироваться именно на этом.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Елистратов является лидером мужской команды сборной России.

«Я приехал сюда за результатом и стараюсь думать только об этом. Получится или нет — увидим, но сейчас фокус только на это. В Канныне чувствую себя нормально. По сравнению с тестовыми соревнованиями здесь одно главное изменение — стало значительно чище на катке, раньше была строительная пыль, даже оседала на коньках. Сейчас каток чище, дышится легче», — сказал Елистратов корреспонденту РИА Новости.

Соревнования по шорт-треку на Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане стартуют 10 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

"Здесь вам не Голливуд": как МОК проиграл допинг-войну против России

С фигуристкой Медведевой случилось самое страшное, что могло случиться в спорте

МОК устроил досмотр российской экипировки в олимпийской деревне

Шикарные формы супруги баскетболиста Кармело Энтони
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?