Елистратов: Приехал на ОИ за результатом и стараюсь думать лишь об этом

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Елистратов является лидером мужской команды сборной России.

«Я приехал сюда за результатом и стараюсь думать только об этом. Получится или нет — увидим, но сейчас фокус только на это. В Канныне чувствую себя нормально. По сравнению с тестовыми соревнованиями здесь одно главное изменение — стало значительно чище на катке, раньше была строительная пыль, даже оседала на коньках. Сейчас каток чище, дышится легче», — сказал Елистратов корреспонденту РИА Новости.