Елистратов: Приехал на ОИ за результатом и стараюсь думать лишь об этом
Олимпийский чемпион в
шорт-треке Семен Елистратов заявил, что приехал на Олимпийские игры за результатом и старается сфокусироваться именно на этом.
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Елистратов является лидером мужской команды сборной России.
«Я приехал сюда за результатом и стараюсь думать только об этом. Получится или нет — увидим, но сейчас фокус только на это. В Канныне чувствую себя нормально. По сравнению с тестовыми соревнованиями здесь одно главное изменение — стало значительно чище на катке, раньше была строительная пыль, даже оседала на коньках. Сейчас каток чище, дышится легче», — сказал Елистратов корреспонденту РИА Новости.
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