Решение CAS по делам 32 российских спортсменов может быть объявлено к вечеру четверга

«Мы начали сегодня слушания по 32 спортсменам о недопуске к Играм. Мы продолжим слушания завтра в 12 часов дня (по корейскому времени — прим. ТАСС). Сегодня решения не будет, надеюсь оно будет завтра к концу дня», — сказал представитель суда.

«Мы рассчитываем, что решение будет принято до церемонии открытия, крайний срок для нас — день пятницы. Но мы рассчитываем, что решение по апелляциям будет в четверг», — добавил он.