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https://sport.mail.ru/korea/news/32477803/
7 февраля 2018, 10:56 | Олимпизм | ТАСС

Решение CAS по делам 32 российских спортсменов может быть объявлено к вечеру четверга

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 7 февраля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу апелляций 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане может быть объявлено к вечеру четверга. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

«Мы начали сегодня слушания по 32 спортсменам о недопуске к Играм. Мы продолжим слушания завтра в 12 часов дня (по корейскому времени — прим. ТАСС). Сегодня решения не будет, надеюсь оно будет завтра к концу дня», — сказал представитель суда.

«Мы рассчитываем, что решение будет принято до церемонии открытия, крайний срок для нас — день пятницы. Но мы рассчитываем, что решение по апелляциям будет в четверг», — добавил он.
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