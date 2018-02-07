Решение CAS по делам 32 российских спортсменов может быть объявлено к вечеру четверга
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 7 февраля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу апелляций 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане может быть объявлено к вечеру четверга. Об этом журналистам сообщил представитель суда.
«Мы начали сегодня слушания по 32 спортсменам о недопуске к Играм. Мы продолжим слушания завтра в 12 часов дня (по корейскому времени — прим. ТАСС). Сегодня решения не будет, надеюсь оно будет завтра к концу дня», — сказал представитель суда.
«Мы рассчитываем, что решение будет принято до церемонии открытия, крайний срок для нас — день пятницы. Но мы рассчитываем, что решение по апелляциям будет в четверг», — добавил он.
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