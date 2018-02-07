Тренер подтвердил, что фигурист Ханю пропустит командный турнир на Олимпиаде
Тренер олимпийского чемпиона 2014 года в одиночном катании японца Юдзуру Ханю Брайан Орсер подтвердил информацию о том, что его подопечный не примет участия в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пхёнчхане, которая стартует 9 февраля.
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Ханю получил повреждение голеностопа на тренировке перед домашним этапом
«Восстановление проходит хорошо, хотя и медленнее, чем предполагалось. Однако травма оказалась серьёзной. Но он уже несколько недель тренируется на льду и выполняет все прыжки. Просто удивительно, как всё меняется, когда он выходит на лёд.
Юдзуру просто нужно ещё немного времени. У него достаточно опыта и ему лишь нужно полностью восстановиться. Он не испытывает болезненных ощущений при катании, — цитирует Орсера Олимпийский канал.
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