Российские конькобежцы не пойдут на церемонию открытия Олимпийских игр
КАННЫН, 7 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российские конькобежцы не примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, заявил тренер команды Сергей Клевченя.
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Церемония открытия Игр состоится 9 февраля в горном кластере Пхенчхана. Конькобежцы живут в прибрежном кластере в Канныне. В первый день соревнований, 10 февраля на дистанции 3000 м выступит Наталья Воронина.
«Мы решили не ходить на церемонию открытия», — сообщил Клевченя РИА Новости.
До Игр-2018 в статусе «олимпийские атлеты из России» допущены четыре конькобежца — Воронина, Сергей Трофимов, Ангелина Голикова и Ольга Граф, которая добровольно отказалась от Олимпиады-2018 после того, как получила допуск от Международного олимпийского комитета.
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