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Летние игры в Пхёнчхане
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7 февраля 2018, 10:50 | Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Российские конькобежцы не пойдут на церемонию открытия Олимпийских игр

КАННЫН, 7 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российские конькобежцы не примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане, заявил тренер команды Сергей Клевченя.

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© РИА "Новости"

Церемония открытия Игр состоится 9 февраля в горном кластере Пхенчхана. Конькобежцы живут в прибрежном кластере в Канныне. В первый день соревнований, 10 февраля на дистанции 3000 м выступит Наталья Воронина.

«Мы решили не ходить на церемонию открытия», — сообщил Клевченя РИА Новости.

До Игр-2018 в статусе «олимпийские атлеты из России» допущены четыре конькобежца — Воронина, Сергей Трофимов, Ангелина Голикова и Ольга Граф, которая добровольно отказалась от Олимпиады-2018 после того, как получила допуск от Международного олимпийского комитета.
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