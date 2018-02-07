Флаг Беларуси поднят в Олимпийской деревне в Пхенчхане
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония поднятия Государственного флага Республики Беларусь на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года состоялась сегодня в Олимпийской деревне в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НОК Беларуси.
Это символическое мероприятие провел мэр деревни Сеун Мин Рю.
В церемонии приняли участие первый шеф белорусской миссии на Олимпийских играх, заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Республике Корея Андрей Попков, а также спортсмены и тренеры белорусской делегации.
Традиционная церемония поднятия государственных флагов в Олимпийской деревне — одно из старейших и важнейших символических мероприятий на Играх. В мероприятии принимают участие все члены спортивной делегации страны, в честь которой поднимается флаг. Церемония поднятия национальных флагов
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Всего на Играх будет разыграно 102 комплекта наград в 7 видах спорта по 15 дисциплинам. Беларусь будет представлена 32 спортсменами в шести видах спорта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter