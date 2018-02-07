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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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7 февраля 2018, 10:43 | Олимпизм | Sports.kz

Какие казахстанские каналы покажут Олимпиаду-2018

Казахстанские телезрители смогут в прямом эфире наблюдать за Олимпийскими играми в Пхенчхане, передает МИА «Казинформ».

«Наше министерство завершило переговоры с компанией — правообладательницей прав на трансляции зимних XXIII Олимпийских игр. Телезрители Казахстана смогут в прямом эфире наблюдать за Олимпийскими играми, с 9 по 25 февраля. Спортивные соревнования, приковывающие внимание всего мира, имеют право транслировать телеканалы “Хабар”, Qazaqstan и Qazsport», — сообщил на своей странице в Фейсбуке министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.

По его словам, телеканалы Qazaqstan и Qazsport планируют трансляцию 150 прямых эфиров. На телеканале «Хабар» выйдут в эфир 100 трансляций, составляющих 208 часов. Кроме того, планируется выпускать дневник Олимпиады на казахском и русском языках. Следовательно, специальные корреспонденты будут предоставлять последнюю свежую информацию с игр.

«Наши соотечественники примут участие в 9 видах соревнований. Полную информацию можно получить по ссылке. Нашим спортсменам, защищающим честь страны в Южной Корее, желаем только победы!» — написал Даурен Абаев.
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