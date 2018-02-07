Флаг Казахстана поднят в олимпийском Пхенчхане

Торжественное мероприятие состоялось в олимпийской деревне. По традиции данная церемония означает официальное заселение спортсменов.

«Настрой отличный. 46 казахстанских спортсменов будут участвовать в этой Олимпиаде. До Олимпиады они получили 57 лицензий. Отлично разместились — никаких вопросов, никаких проблем нет. Ждем фристайл и акробатику, ждем фигурное катание. Ребята смотрят уже объекты, на которых они будут выступать. Все по плану идет. Часть ребят у нас в горном кластере, часть в Канныне, — отметил вице-министр культуры и спорта Казахстана Сакен Мусайбеков. — Идут болельщики из Казахстана. Есть специализированная компания из Казахстана, которая приглашает. Я думаю, без поддержки мы не останемся».

«Я впервые на поднятии флага. Третья Олимпиада, и я ходила только на открытие. Этом мероприятие, на котором все спортсмены видятся, в том числе из Казахстана, и это придает сил. Всем очень нравится», — сказала могулистка Юлия Галышева.