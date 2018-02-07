Флаг Казахстана поднят в олимпийском Пхенчхане
Казахстанская спортивная делегация официально прибыла на зимние Олимпийские игры в корейский Пхенчхан, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Торжественное мероприятие состоялось в олимпийской деревне. По традиции данная церемония означает официальное заселение спортсменов.
«Настрой отличный. 46 казахстанских спортсменов будут участвовать в этой Олимпиаде. До Олимпиады они получили 57 лицензий. Отлично разместились — никаких вопросов, никаких проблем нет. Ждем фристайл и акробатику, ждем фигурное катание. Ребята смотрят уже объекты, на которых они будут выступать. Все по плану идет. Часть ребят у нас в горном кластере, часть в Канныне, — отметил
«Я впервые на поднятии флага. Третья Олимпиада, и я ходила только на открытие. Этом мероприятие, на котором все спортсмены видятся, в том числе из Казахстана, и это придает сил. Всем очень нравится», — сказала могулистка Юлия Галышева.
Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Знаменосцем сборной Казахстана будет
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter