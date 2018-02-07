Тренер: Канадские хоккеистки не ждут легкой игры с россиянками на Олимпиаде

Команды России и Канады сыграют друг с другом в своем первом матче олимпийского турнира. На молодежном чемпионате мира (среди игроков до 18 лет), который проходил в начале января в Дмитрове, россиянки обыграли сборную Канады.

«Нет оснований думать, что с этим соперником будет легкая игра, особенно после того как молодежная российская команда обыграла нас на чемпионате мира. И я хотела бы поздравить Россию с проведением того турнира, который запомнился в том числе невероятной поддержкой команд, — сказала Дэвидсон. — Я знаю тренера русских Алекса (Алексея Чистякова — прим. ТАСС), мы соперничали с ним на соревнованиях IIHF. Его команда хорошо подготовлена, она прошла длинный путь».

Россиянки в заключительном контрольном матче перед Олимпиадой уступили по буллитам команде Швеции в Инчхоне. «Я видела их вчерашнюю игру, и соперник проводил хорошие эпизоды, которые мы будем иметь в виду», — отметила тренер.

Матч россиянок против команды Канады пройдет 11 февраля на Спортивной арене университета Квандон, начало в 09:10 мск.