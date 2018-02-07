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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32476333/
7 февраля 2018, 9:53 | Олимпизм | ТАСС

Группа представителей КНДР прибыла на Олимпиаду в Южную Корею

СЕУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Группа из 280 северокорейских представителей прибыла в среду в Республику Корея для участия в Олимпийских Играх. Как сообщило южнокорейское министерство объединения, они пересекли сухопутную границу в западном секторе в районе города Пхаджу.

«В составе делегации — четверо представителей Национального олимпийского комитета КНДР, 229 болельщиков, демонстрационная команда по тхэквондо в составе 26 человек и 21 журналист», — отмечается в сообщении. Представители КНДР разместились в отелях провинции Канвондо. Показательные выступления команды по тхэквондо пройдут в Пхёнчхане, Сокчхо и Сеуле.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Югом и Севером. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

В воскресенье стало известно, что КНДР отправит на церемонию открытия Олимпиады делегацию во главе с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Намом. Он будет находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля.
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