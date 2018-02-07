Группа представителей КНДР прибыла на Олимпиаду в Южную Корею

«В составе делегации — четверо представителей Национального олимпийского комитета КНДР, 229 болельщиков, демонстрационная команда по тхэквондо в составе 26 человек и 21 журналист», — отмечается в сообщении. Представители КНДР разместились в отелях провинции Канвондо. Показательные выступления команды по тхэквондо пройдут в Пхёнчхане, Сокчхо и Сеуле.

В начале года наметилось потепление в отношениях между Югом и Севером. По итогам нескольких раундов консультаций в пограничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации спортсменов, чиновников и артистов из КНДР на Олимпиаду в Пхёнчхане, которая пройдет с 9 по 25 февраля.

В воскресенье стало известно, что КНДР отправит на церемонию открытия Олимпиады делегацию во главе с председателем президиума Верховного народного собрания (парламента) Ким Ён Намом. Он будет находиться в Южной Корее с 9 по 11 февраля.