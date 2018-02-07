CAS начал рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов на неприглашение на ОИ-2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 7 февраля. /ТАСС/. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) начала рассмотрение апелляций 32 российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, передает корреспондент ТАСС.
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Российские спортсмены
Как сообщили ТАСС в CAS, в среду пройдет единое слушание по делам всех 32 спортсменов. Как отметил собеседник агентства, дата принятия решения пока не определена. При этом он допустил, что, возможно, решения будут приниматься индивидуально по каждому спортсмену.
Участие в слушаниях со стороны МОК принимают Валери Фурнейрон, возглавлявшая комиссию по выдаче приглашений российским спортсменам, и глава медицинского департамента организации Ричард Баджетт.
Во вторник 32 российских спортсмена, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, шорт- трекиста Виктора Ана, подали апелляции в CAS. Также иски были поданы в суд первой инстанции трибунала Лозанны.
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