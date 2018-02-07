Тренер: Керлингисты Крушельницкий и Брызгалова входят в число фаворитов ОИ в дабл-миксте
КАННЫН /Южная Корея/, 7 февраля. /ТАСС/. Керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова входят в число фаворитов олимпийского турнира в
дабл-миксте. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал тренер российской пары Василий Гудин.
«Наша задача — попасть в четверку, а там будем смотреть. Конечно, федерация, как и всегда, ждет от нас медали. Думаю, что мы входим в число фаворитов турнира. Наряду с Канадой, Китаем и Швейцарией», — сказал Гудин.
«Те команды, которые я выделил, делали упор на тренировки именно в
В среду российская пара провела первую официальную тренировку на объекте. «Это был первый шанс опробовать олимпийский лед. На объекте все сделано очень хорошо — светло и тепло, как это бывает на больших соревнованиях», — рассказал тренер.
Крушельницкий и Брызгалова перед Играми провели сбор в Японии. «Все запланированное удалось, все необходимые контрольные матчи мы сыграли. Весь сезон мы работали над тем, чтобы выйти на оптимальную форму именно к Играм, надеюсь, что у нас все получилось», — отметил Гудин.
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