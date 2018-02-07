Поздняков: Все российские олимпийцы здоровы, эпидемия норовируса их не коснулась

Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года 6 февраля подтвердил 32 случая заболевания норовирусной инфекцией в южнокорейском Пхёнчхане. Все заболевшие в данный момент находятся на карантине после необходимого лечения. 21 человек из 32 заразился вирусом в молодежном центре, а не в Олимпийской деревне. Остальные 11 человек (восемь южнокорейцев и три иностранца) жили в других местах.

«Все наши спортсмены здоровы, никакого норовируса нет», — отметил Поздяков.

В данный момент проводится эпидемиологическое обследование для выявления источника возбудителя инфекции. Также проводится проверка водопроводной воды, персонала, готовящего еду, и самих продуктов. Ранее была проведена проверка воды, используемой для приготовления еды и для общего потребления. Результаты на норовирус оказались отрицательными.

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.

Церемония открытия Олимпийских игр 2018 года пройдет 9 февраля.