Сколько медалей сможет выиграть Казахстан на зимней Олимпиаде-2018
Зарубежные экономисты и спортивные журналисты опубликовали свои прогнозы на результаты зимних Олимпийских игр в корейском Пхенчхане, в которых упоминаются и казахстанские спортсмены, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Известный и авторитетный американский еженедельный спортивный журнал Sports Illustrated, издаваемый с августа 1954 года и имеющий аудиторию более 23 млн человек, выпустил прогноз на результаты всех 102 соревнований зимней Олимпиады-2018. Журналисты Sports Illustrated, который, к слову, вручает приз лучшему спортсмену года, прогнозируют казахстанским спортсменам две медали. Серебряную медаль, по мнению авторитетных журналистов, выиграет Дмитрий Рейхерд во
Агентство The Associated Press в своем прогнозе отвело Казахстану одну бронзовую медаль во
А вот голландские экономисты — ректор Гронингенского университета Элмер Стеркен, доцент Джерард Купер и аспирант Фабиан Кейт, разработали с 2002 года собственную модель, позволяющую рассчитать медальный расклад Олимпийских игр. Чтобы получить прогноз, экономисты смотрят на выступления на чемпионатах мира за год до Олимпийских игр. Экономисты не смотрят на отдельных спортсменов, а считают по странам, основывая свои прогнозы на исторической связи между результатами Кубка мира и Олимпийскими играми, учитывая различные факторы, например, преимущество команды
Напомним, ранее аналитики Gracenote обновили свой медальный прогноз для Казахстана, предсказав нашей сборной 1 бронзовую медаль.
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