Сколько медалей сможет выиграть Казахстан на зимней Олимпиаде-2018

Известный и авторитетный американский еженедельный спортивный журнал Sports Illustrated, издаваемый с августа 1954 года и имеющий аудиторию более 23 млн человек, выпустил прогноз на результаты всех 102 соревнований зимней Олимпиады-2018. Журналисты Sports Illustrated, который, к слову, вручает приз лучшему спортсмену года, прогнозируют казахстанским спортсменам две медали. Серебряную медаль, по мнению авторитетных журналистов, выиграет Дмитрий Рейхерд во фристайле-могуле, а бронзовую медаль прогнозируют лыжнику Алексею Полторанину на марафонской дистанции 50 км классическим стилем.

Агентство The Associated Press в своем прогнозе отвело Казахстану одну бронзовую медаль во фристайле-могуле (Дмитрий Рейхерд). Прогнозы основаны на результатах значимых соревнований.

А вот голландские экономисты — ректор Гронингенского университета Элмер Стеркен, доцент Джерард Купер и аспирант Фабиан Кейт, разработали с 2002 года собственную модель, позволяющую рассчитать медальный расклад Олимпийских игр. Чтобы получить прогноз, экономисты смотрят на выступления на чемпионатах мира за год до Олимпийских игр. Экономисты не смотрят на отдельных спортсменов, а считают по странам, основывая свои прогнозы на исторической связи между результатами Кубка мира и Олимпийскими играми, учитывая различные факторы, например, преимущество команды страны-хозяйки Игр. Причем золотая медаль чемпионата мира автоматически не переходит в их прогнозе как золотая медаль на Играх. К сожалению, их модель ничего хорошего Казахстану не предвещает. Наша страна отсутствует в их списке призеров.

Напомним, ранее аналитики Gracenote обновили свой медальный прогноз для Казахстана, предсказав нашей сборной 1 бронзовую медаль.