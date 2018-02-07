А если бы у нас была возможность расширить квоту, то у России были бы еще претендентки на место в первой шестерке. В чем же причина грандиозного расцвета этой дисциплины фигурного катания в России? «СЭ» пытается ответить на этот непростой вопрос.

Иностранные журналисты постоянно спрашивают: «Откуда в России такая россыпь талантов и конкуренция в женском одиноком катании?» На недавнем чемпионате Европы свои версии озвучили Евгения Медведева и Алина Загитова. По мнению Жени, причина в прекрасных условиях для тренировок. Алина же вообще удивилась такой постановке вопроса: «Мне кажется, конкуренция в нашем виде спорта в России была всегда и никогда не уходила», — заявила фигуристка. Кому-то мнение Загитовой могло показаться несколько наивным: мол, видела бы она нашу женскую «одиночку» в первые несколько лет после окончания карьеры Ирины Слуцкой!

КОНКУРЕНЦИЯ КАК ОБЫДЕННОСТЬ

Однако, если взглянуть на состояние дел глазами 15-летней фигуристки, то других выводов сделать невозможно. Ведь уже в 2009 году, когда Загитовой было 7 лет и она тренировалась в Ижевске, первые два места на взрослом чемпионате страны заняли 12-летняя Аделина Сотникова и 13-летняя Елизавета Туктамышева. Затем к ним присоединились Полина Шелепень, Юлия Липницкая, Елена Радионова и Анна Погорилая. А на своем дебютном первенстве России среди юниоров в феврале 2016 года Алина стала лишь девятой. Это в прошлом сезоне Загитовой удалось переместиться в чемпионскую реальность, а в этом — освоиться в ней уже на взрослом уровне.

А ведь еще в 2006 году все выглядело невероятно пессимистично.

Золотые для всех наших фигуристов Олимпийские Игры в Турине для многолетнего лидера Ирины Слуцкой оказались бронзово-горькими: олимпийская мечта так и не сбылась, и в ноябре Ирина объявила об окончании карьеры. Казалось, что завершилась и победная страница истории российского женского одиночного катания. И действительно, началась история царствования итальянки Каролины Костнер в Европе, а также противостояния кореянки Юны Ким и японки Мао Асады на чемпионатах мира.

Медалей европейского первенства нам пришлось ждать целых 7 лет, когда на взрослом уровне дебютировали Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева. Юные звездочки, надежды сочинской Олимпиады завоевали серебро и бронзу — обыграть Костнер было еще не так просто. «Тот грандиозный скачок российского женского фигурного катания, который мы сейчас наблюдаем, произошел, как мне кажется, прежде всего, благодаря Аделине и Лизе. Когда они пересекаются на турнирах, то так азартно начинают “подстегивать” друг друга, что смотреть на это одно удовольствие», — сказала в декабре 2010 года после победного для ее ученицы юниорского финала «Гран-при» тренер Сотниковой Елена Буянова.

ДЕВОЧКИ СИЛЬНЕЕ ХАРАКТЕРОМ

А параллельно начинал проявляться и другой победный вектор — первые два места в юниорском финале «Гран-при"-2011/12 завоевали воспитанницы Этери Тутберидзе — Юлия Липницкая и Полина Шелепень. Хотя, как рассказывает хореограф группы Алексей Железняков, все началось еще раньше: «В команду к Этери Георгиевне я пришел ровно 10 лет назад, когда она только начала работать на катке Беляево. Тогда у нее была группа из 15 человек, причем мальчиков и девочек было поровну, среди них — Юля Липницкая, Женя Медведева, Адъян Питкеев, Морис Квителашвили и Полина Шелепень. Это сейчас всем очень хочется попасть к Тутберидзе. Если говорить о ледовых шоу, которые тогда начали идти по телевизору, то, конечно, дети черпали в них что-то для себя и наполняли свой внутренний мир, понимая, что перед ними не просто спортивная программа, а целый спектакль с сюжетом».

«В целом, мальчикам не хватает характера, они растут в более тепличных условиях, чем наше поколение, — продолжает Железняков. — Мы что-то мастерили, дрались — и просто так, и за девчонок. Родители пахали с утра до вечера, им было не до нас, и это очень закаляло характер. По итогам 10 лет работы в группе Тутберидзе я пришел к выводу: девочки сейчас сильнее по характеру. Да и сама Этери — человек с очень сильным внутренним стержнем, и это передается спортсменам. В какой-то момент Шелепень была лидером нашей группы, за ней все тянулись. Тут все и сложилось: стержень Этери, плюс фанатичный подход к работе: никакого пропуска тренировок, праздника, отдыха, только пахота!».

При этом Железняков отмечает, что в сосредоточение почти всех талантов у одного специалиста — в некотором роде закономерность: «Сегодняшнее российское одиночное катание очень похоже на художественную гимнастику, в которой есть Ирина Винер-Усманова. Этери тоже вышла на лидирующие позиции. При этом самые талантливые дети из других школ будут стремиться в группу с высочайшими результатами. Но не думаю, что из-за этого у других тренеров и их воспитанников опустятся руки: все равно будет стремление достичь тех же высот, что и Женя Медведева».

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В СОЧИ

Расцвет российского женского одиночного катания — это не только работа команды Тутберидзе. Двукратной чемпионкой мира среди юниоров и бронзовым призером чемпионата мира стала воспитанница Инны Гончаренко Елена Радионова, сейчас перешедшая к Елене Буяновой. Участницу Олимпиады в Пхенчхане Марию Сотскову, также тренирующуюся у Буяновой, подготовила и привела к высоким результатам Светлана Панова. 10-летнюю Елизавету Туктамышеву на региональных соревнованиях заметил и воспитал до чемпионки мира и Европы Алексей Мишин. Анну Погорилую, выступавшую на четырех чемпионатах мира, ставшую там бронзовым призером, а также многократным призером чемпионатов Европы — Анна Царева. Все это специалисты с порой диаметральными взглядами на тренировочный процесс.

Может быть это все магия подготовки к домашним Олимпийским Играм в Сочи?

«Так думать — это большая ошибка», — считает Алексей Мишин. Тренер вообще склонен оценивать происходящее в философском ключе: «Все явления в природе колебательны, и на разных исторических этапах складываются свои обстоятельства. Вот раньше была группа, в которой тренировались Ягудин, Плющенко, Урманов, Татауров, они могли победить всю мужскую сборную мира. А сейчас сборная Этери Тутберидзе может точно также победить всю женскую сборную мира. Здесь есть объективные и субъективные моменты. Во-первых, целая россыпь талантов, взять ту же Алену Косторную и Сашу Трусову. И во-вторых, таланты попадают в данный момент на творческий потенциал тренера. После одной из побед Лизы Туктамышевой один из наших специалистов сказал мне: “Вот это новое слово в мировом фигурном катании!” А сейчас это слово говорит другой тренер».

Однако любая запредельная конкуренция — это не только рост общего уровня, азарт борьбы и невероятно увлекательное зрелище. Это еще и те, кто на каком-то этапе ее не выдержал, и оказался вне распределения медалей. Может сложиться впечатление, что новое технически более сильное поколение в ближайшие будущем легко сметет нынешних лидеров, включая двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, но это далеко не факт.

НЕ НАДО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ВНИМАНИЕ НА 12-ЛЕТНИХ

«Если не произойдет никакого форс-мажора, думаю, что характер и работоспособность позволят Медведевой кататься и после 18 лет, молодые ее не затопчут, — говорит Алексей Железняков. — Возьмите тех же Каролину Костнер, Мао Асаду и Хавьера Фернандеса. Да, сейчас девочки прыгают четверные прыжки. Возможно, скоро у многих в программах будут стоять четверные прыжки и тройные аксели. Главное не перейти грань, чтобы девочки не начали вылетать из-за травм».

Может ли случиться так, что из-за невероятной конкуренции часть наших девушек просто прекратит борьбу, что со временем приведет к регрессу? Мишин считает, что если это произойдет, то нескоро: «В то же время, разве кто-то после Cочи ожидал, что мы не будем абсолютным гегемоном в парном катании? А то, что на послеолимпийском чемпионате мира пара Ильиных/Кацалапов не войдет в тройку? — говорит специалист. — Да и после триумфального сезона с Туктамышевой я даже не сомневался, что мы вставим в произвольную программу сольный тройной аксель и в каскаде. А потом через месяц она пришла на каток, и мы с трудом могли сделать тройной риттебергер или сальхов».