Почему российские фигуристки — самые крутые
На Олимпиаде в Пхенчхане в женском одиночном катании у нас будет настоящий «дрим тим» — Евгения Медведева, Алина Загитова и Мария Сотскова способны занять весь пьедестал.
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А если бы у нас была возможность расширить квоту, то у России были бы еще претендентки на место в первой шестерке. В чем же причина грандиозного расцвета этой дисциплины фигурного катания в России? «СЭ» пытается ответить на этот непростой вопрос.
Иностранные журналисты постоянно спрашивают: «Откуда в России такая россыпь талантов и конкуренция в женском одиноком катании?» На недавнем чемпионате Европы свои версии озвучили Евгения Медведева и Алина Загитова. По мнению Жени, причина в прекрасных условиях для тренировок. Алина же вообще удивилась такой постановке вопроса: «Мне кажется, конкуренция в нашем виде спорта в России была всегда и никогда не уходила», — заявила фигуристка.
КОНКУРЕНЦИЯ КАК ОБЫДЕННОСТЬ
Однако, если взглянуть на состояние дел глазами 15-летней фигуристки, то других выводов сделать невозможно. Ведь уже в 2009 году, когда Загитовой было 7 лет и она тренировалась в Ижевске, первые два места на взрослом чемпионате страны заняли 12-летняя Аделина Сотникова и 13-летняя Елизавета Туктамышева. Затем к ним присоединились Полина Шелепень, Юлия Липницкая, Елена Радионова и Анна Погорилая. А на своем дебютном первенстве России среди юниоров в феврале 2016 года Алина стала лишь девятой. Это в прошлом сезоне Загитовой удалось переместиться в чемпионскую реальность, а в этом — освоиться в ней уже на взрослом уровне.
Золотые для всех наших фигуристов Олимпийские Игры в Турине для многолетнего лидера Ирины Слуцкой оказались бронзово-горькими: олимпийская мечта так и не сбылась, и в ноябре Ирина объявила об окончании карьеры. Казалось, что завершилась и победная страница истории российского женского одиночного катания. И действительно, началась история царствования итальянки Каролины Костнер в Европе, а также противостояния кореянки Юны Ким и японки Мао Асады на чемпионатах мира.
Медалей европейского первенства нам пришлось ждать целых 7 лет, когда на взрослом уровне дебютировали Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева. Юные звездочки, надежды сочинской Олимпиады завоевали серебро и бронзу — обыграть Костнер было еще не так просто. «Тот грандиозный скачок российского женского фигурного катания, который мы сейчас наблюдаем, произошел, как мне кажется, прежде всего, благодаря Аделине и Лизе. Когда они пересекаются на турнирах, то так азартно начинают “подстегивать” друг друга, что смотреть на это одно удовольствие», — сказала в декабре 2010 года после победного для ее ученицы юниорского финала «Гран-при» тренер Сотниковой Елена Буянова.
ДЕВОЧКИ СИЛЬНЕЕ ХАРАКТЕРОМ
А параллельно начинал проявляться и другой победный вектор — первые два места в юниорском финале «Гран-при"-2011/12 завоевали воспитанницы Этери Тутберидзе — Юлия Липницкая и Полина Шелепень. Хотя, как рассказывает хореограф группы Алексей Железняков, все началось еще раньше: «В команду к Этери Георгиевне я пришел ровно 10 лет назад, когда она только начала работать на катке Беляево. Тогда у нее была группа из 15 человек, причем мальчиков и девочек было поровну, среди них — Юля Липницкая, Женя Медведева, Адъян Питкеев, Морис Квителашвили и Полина Шелепень. Это сейчас всем очень хочется попасть к Тутберидзе. Если говорить о ледовых шоу, которые тогда начали идти по телевизору, то, конечно, дети черпали в них
«В целом, мальчикам не хватает характера, они растут в более тепличных условиях, чем наше поколение, — продолжает Железняков. — Мы
При этом Железняков отмечает, что в сосредоточение почти всех талантов у одного специалиста — в некотором роде закономерность: «Сегодняшнее российское одиночное катание очень похоже на художественную гимнастику, в которой есть Ирина
ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В СОЧИ
Расцвет российского женского одиночного катания — это не только работа команды Тутберидзе. Двукратной чемпионкой мира среди юниоров и бронзовым призером чемпионата мира стала воспитанница Инны Гончаренко Елена Радионова, сейчас перешедшая к Елене Буяновой. Участницу Олимпиады в Пхенчхане Марию Сотскову, также тренирующуюся у Буяновой, подготовила и привела к высоким результатам Светлана Панова. 10-летнюю Елизавету Туктамышеву на региональных соревнованиях заметил и воспитал до чемпионки мира и Европы Алексей Мишин. Анну Погорилую, выступавшую на четырех чемпионатах мира, ставшую там бронзовым призером, а также многократным призером чемпионатов Европы — Анна Царева. Все это специалисты с порой диаметральными взглядами на тренировочный процесс.
«Так думать — это большая ошибка», — считает Алексей Мишин. Тренер вообще склонен оценивать происходящее в философском ключе: «Все явления в природе колебательны, и на разных исторических этапах складываются свои обстоятельства. Вот раньше была группа, в которой тренировались Ягудин, Плющенко, Урманов, Татауров, они могли победить всю мужскую сборную мира. А сейчас сборная Этери Тутберидзе может точно также победить всю женскую сборную мира. Здесь есть объективные и субъективные моменты.
Однако любая запредельная конкуренция — это не только рост общего уровня, азарт борьбы и невероятно увлекательное зрелище. Это еще и те, кто на
НЕ НАДО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ВНИМАНИЕ НА 12-ЛЕТНИХ
«Если не произойдет никакого
Может ли случиться так, что
«Я не раз видел ситуации, когда спортсменка могла подрасти за
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