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Летние игры в Пхёнчхане
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https://sport.mail.ru/korea/news/32475578/
7 февраля 2018, 8:38 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Yahoo Spots включил хакеров из Fancy Bears в список главных проблем Олимпиады-2018

Портал Yahoo Sports назвал пять потенциальных проблем, которые будут сопровождать Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане.

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© AP 2018

Среди них — эпидемия норовируса, рекордные морозы, коррупционные скандалы в МОК, ситуация с Северной Кореей и якобы российские хакеры Fancy Bears.

«По всей видимости, главной целью Fancy Bears будет обнародование свидетельств о допинге в западных странах в ответ на санкции против российских спортсменов. На данный момент хакеры опубликовала два набора взломанных документов, связанных с зимними Олимпийскими играми, а также личные медицинские записи звезд спорта — сестер Уильямс и Симоны Байлз.

И хотя ни одна из этих женщин не участвует в Играх-2018, а западные СМИ в значительной степени игнорировали релизы Fancy Bears, за последние полтора года все поняли, что деятельность этих хакеров — это бомба замедленного действия, — написали авторы Yahoo Sports.
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