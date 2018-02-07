Yahoo Spots включил хакеров из Fancy Bears в список главных проблем Олимпиады-2018

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Среди них — эпидемия норовируса, рекордные морозы, коррупционные скандалы в МОК, ситуация с Северной Кореей и якобы российские хакеры Fancy Bears.

«По всей видимости, главной целью Fancy Bears будет обнародование свидетельств о допинге в западных странах в ответ на санкции против российских спортсменов. На данный момент хакеры опубликовала два набора взломанных документов, связанных с зимними Олимпийскими играми, а также личные медицинские записи звезд спорта — сестер Уильямс и Симоны Байлз.

И хотя ни одна из этих женщин не участвует в Играх-2018, а западные СМИ в значительной степени игнорировали релизы Fancy Bears, за последние полтора года все поняли, что деятельность этих хакеров — это бомба замедленного действия, — написали авторы Yahoo Sports.