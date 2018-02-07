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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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https://sport.mail.ru/korea/news/32475539/
7 февраля 2018, 8:36 | Олимпизм | ТАСС

Члена МОК от Сирии не хотели пускать на Олимпийские игры в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 7 февраля. /ТАСС/. Член Международного олимпийского комитета (МОК) от Сирии Самих Мудаллал вынужден был пропустить первый день работы сессии организации, поскольку у него возникли проблемы с разрешением на въезд в Южную Корею, где 9 февраля начнутся зимние Олимпийские игры.

Об этом он рассказал во время сессии МОК.

Сессия МОК проходит в столице Игр Пхёнчхане.

«Я был вынужден блуждать по Бейруту три дня. Я уже собирался сесть в самолет, когда корейские власти попросили Qatar Airways не пускать меня на посадку. Все дело в том, что возникли проблемы с визой, а мне сказали, что рейс был отменен», — сказал Мудаллал.

«Эта ситуация оскорбительна для меня и страны, которую я представляю. Это оскорбление МОК, так что не замалчивайте эту ситуацию, поскольку это влияет на репутацию МОК», — добавил он. Мудаллал сообщил, что проблема с его въездом в Южную Корею была решена благодаря вмешательству МОК.

Президент организации Томас Бах, в свою очередь, отметил, что проблема возникла по недоразумению и не связана с национальностью сирийского члена МОК. «В конечном счете вы попали сюда, причем в довольно бодром боевом настрое», — отметил он, обращаясь к Мудаллалу.

Сирийские спортсмены не отобрались для участия в зимних Играх в Пхёнчхане.
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