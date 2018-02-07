Французский эксперт по борьбе с допингом: Коллективное наказание россиян противоречит законодательству
Французский эксперт по борьбе с допингом, президент Ассоциации спортсменов за прозрачность Пьер Салле раскритиковал решение МОК не пустить на Олимпийские игры-2018 ряд спортсменов из России.
По его словам, все допинговые дела нужно рассматривать индивидуально, а не коллективно.
— Правосудие в борьбе с допингом основано на принципе индивидуальности, — цитирует Sputnik France Салле. — Коллективные санкции плохо разработаны, поэтому каждый случай следует рассматривать отдельно. Я считаю, что решение о санкциях против ряда российских спортсменов противоречит законодательству. Их отмена является разумной, поскольку эти решения были незаконными с самого начала.
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