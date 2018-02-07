Россия против всего мира: кто фаворит Олимпиады?

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РОССИЯ

Вратари: Василий Кошечкин (Металлург), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все — СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все — ЦСКА).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все — СКА), Сергей Мозякин (Металлург).

Главный тренер: Олег Знарок.

Главный и безусловный фаворит, даже несмотря на чисто армейскую сборную и 15 человек из СКА. Отчасти поэтому обороне был снижен балл. Откуда взяться универсализму, если некоторые ее представители играют в условной третьей паре. Что опять же поднимает вопрос о порочности системы базовых клубов.

Никто на турнире не располагает такой атакой, как сборная России. Очень разнообразной, очень мастеровитой. За пределами состава осталось немало людей, которых с радостью взяли бы в любую другую сборную.

Собственно, главный соперник сборной России — она сама. Мастерства — по меркам нынешнего турнира — хоть отбавляй. Главный вопрос — справится ли она под жесточайшим давлением. Особенно это касается тренерского штаба. Слегка забронзовевшего и идущего по накатанной.

Невозможно выиграть турнир такого ранга, не принимая сложные решения. И Каблуков — это не сложное решение. Вернуть бы подход весны 2014-го — и сомнений в победе не осталось бы. А сейчас они есть. Хотя по составу никто и близко не стоит.

Оценка «СЭ»: вратари — 9, защитники — 8, нападающие — 9, средняя — 8,66.

ШВЕЦИЯ

Вратари: Магнус Хелльберг (Куньлунь), Виктор Фаст (Векше, Швеция), Юнас Энрот (Динамо Мн).

Защитники: Юнас Анелев (Авангард), Симон Бертильссон (Брюнэс, Швеция), Микаэль Викстранд (Ферьестад, Швеция), Эрик Густафссон (Нефтехимик), Стаффан Крунвалль (Локомотив), Расмус Далин (Фрелунда, Швеция), Юхан Франссон (Серветт, Швейцария), Патрик Херсли (СКА).

Нападающие: Дик Аксельссон (Ферьестад, Швеция), Александр Бергстрем, Патрик Закриссон (оба — Сибирь), Карл Клингберг, Виктор Стольберг (оба — Цуг, Швейцария), Антон Ландер (Ак Барс), Йоаким Линдстрем, Пер Линдхольм, Оскар Меллер (все — Шеллефтео, Швеция), Юэль Лундквист (Фрелунда, Швеция), Йон Норман (Йокерит), Фредрик Петтерссон (Цюрих, Швейцария), Линус Умарк (Салават Юлаев).

Главный тренер: Рикард Гренборг.

Пожалуй, самая сбалансированная команда из всех главных соперников сборной России. Пусть в ней почти нет реальных звезд, но таланта там более чем достаточно. Шведы традиционно будут «мягкими». Вы можете спорить, но они сами это не раз в личных разговорах подтверждали. Все «жесткие» — за океаном, хотя и там «мягких» предостаточно.

В воротах с большой долей вероятности будет Энрот. Он может быть вам не особо знаком, если вы не смотрели минское «Динамо» в этом сезоне или матчи сборной Швеции на победном чемпионате мира-2013. Юнас — умеет тащить. Мало про кого из шведов можно сказать подобное, но это — про него. И сменщики у него достойные.

Оборона может не впечатлять по именам, но по факту — мобильнее и универсальнее ни у кого и нет. Даже у сборной России. Исключая Херсли, впрочем. Далин — это вообще сказка. В мире есть буквально несколько хоккеистов, которых можно назвать Творцами с большой буквы Т. Расмус — один из них.

Атака опять же по большей части «мягкая», но гораздая на выдумку. Тут нет людей, способных порвать при наличии серьезнейшего давления. Но есть и кому «зарешать», если случай представится, и кому «поработать». И не забывайте о шведской синергии. В родной системе даже условный Стольберг будет выглядеть совсем по-другому. Строго говоря, это главный фаворит, если не брать во внимание сборную России.

Оценка «СЭ»: вратари — 8, защитники — 8, нападающие — 8, средняя — 8.

ФИНЛЯНДИЯ

Вратари: Микко Коскинен (СКА), Юха Метсола (Амур), Карри Ряме (Йокерит).

Защитники: Томми Кивисте, Сами Леписто (оба — Йокерит), Лассе Кукконен, Миика Койвисте (оба — Кярпят, Финляндия), Микко Лехтонен (Таппара, Финляндия), Атте Охтамаа (Ак Барс), Миро Хейсканен (ХИФК, Финляндия), Юусо Хиетанен (Динамо М).

Нападающие: Марко Анттила, Эли Толванен (оба — Йокерит), Юлиус Юнттила (Кярпят, Финляндия), Йонас Кемппайнен, Теему Хартикайнен (оба — Салават Юлаев), Петри Контиола (Локомотив), Ярно Коскиранта (СКА), Яни Лаюнен (Лугано, Швейцария), Сакари Маннинен (Эребру, Швеция), Оскар Осала (Металлург), Мика Пюеряля (Берн, Швейцария), Юкка Пелтола (Таппара, Финляндия), Вели-Матти Савинайнен (Югра), Йонас Энлунд (Сибирь).

Главный тренер: Лаури Марьямяки.

Ряме не так много сыграл в этом сезоне из-за травм, но успел показать, что остается крутым вратарем. Про Коскинена и говорить нечего, ну, а Метсолу вы должны были оценить, если бы смотрели матчи «Амура». Он реально крохотный, но отлично катается и компенсирует недостаток габаритов крайне агрессивной игрой.

Леписте и Хиетанен — хороши. Про остальных в обороне такого сказать нельзя, исключая Хейсканена. Миро — потрясающий игрок, который вскоре закроет все проблемы обороны «Далласа». На Кубке «Карьяла» он играл шикарно. Олимпиада по определению — не Евротур, но сильно от него на этот раз отличаться не будет.

Атака работящая. Ни на что не претендующая, но работящая. Есть неплохие исполнители, но это не звезды даже по меркам Европы. Молодежные и юниорские сборные Финляндии серьезно сменили стиль, но эта точно будет играть по старым лекалам: предельная плотность в средней зоне, мощный, но ситуативный форчек, много работы без шайбы. Смущает разве что тренер Марьямяки. Он умеет играть в «это», он хорошо подкован тактически, но слаб в работе на лавке. А это крайне важно в турнире, где все примерно равны.

Оценка «СЭ»: вратари — 9, защитники — 7, нападающие — 7, средняя — 7,66.

ЧЕХИЯ

Вратари: Патрик Бартошак (Витковице, Чехия), Павел Францоуз (Трактор), Доминик Фурх (Авангард).

Защитники: Ондржей Витасек (Югра), Милан Гулаш, Томаш Мертл (оба — Пльзень, Чехия), Михал Йордан, Ян Коларж (оба — Амур), Томаш Кундратек (Торпедо), Войтех Мозик (Витязь), Якуб Накладал (Локомотив), Ондржей Немец (Брно, Чехия), Адам Полашек (Сочи).

Нападающие: Михал Бирнер, Роман Червенка (оба — Фрибур, Швейцария), Михал Вондрка (Хомутов, Чехия), Томаш Зогорна (Амур), Ян Коварж (Металлург), Петр Коукал (Градец Кралове, Чехия), Доминик Кубалик (Амбри-Пиотта, Швейцария), Лукаш Радил (Спартак), Михал Ржепик (Слован), Иржи Секач (Ак Барс), Роман Хорак (Витязь), Мартин Эрат (Брно, Чехия).

Главный тренер: Йозеф Яндач.

Францоуз и Фурх в порядке и в прошлом успешно выступали на мировом уровне. На самом деле, если бы не Доминик, Андрею Скабелку из «Авангарда» уволили бы намного раньше. Сзади у чехов будет порядок. А вот дальше похвастать особо нечем. Оборона будет держаться на спинах Мозика и Накладала. Мобильности ей будет не хватать. Атака — на спинах Секача и Червенки. Из всех остальных многие даже на чемпионат мира не то что не поедут — не будут рассматриваться как кандидаты. Обороны, впрочем, это тоже частично касается.

Яндач приучил нас к немного другой сборной Чехии. Более агрессивной, далеко не всегда выжидающей, готовой прибирать инициативу к рукам. Но не сказать, что данный состав подходит для претворения подобных планов в жизнь. При этом чехи — угроза для всех. Они не смогут доминировать, они далеко не фавориты, но в отдельном матче способны одолеть любого. Атаки с ходу будут представлять серьезную угрозу. А отобороняться есть кому.

Защита так себе с точки зрения универсальности, но принимать на себя броски и быстро находить адресатов в средней могут все.

Оценка «СЭ»: вратари — 8, защитники — 7, нападающие — 6, средняя — 7.

КАНАДА

Вратари: Джастин Питерс (Кельн, Германия), Кевин Пулен (Клотен, Швейцария), Бен Скривенс (Салават Юлаев).

Защитники: Чарльз Геноуэй (Лада), Коди Голубеф (Стоктон, АХЛ), Марк-Андре Граньяни (Динамо Мн), Крис Ли (Металлург), Максим Норо (Берн, Швейцария), Мэт Робинсон (ЦСКА), Карл Столлери (Динамо Р), Стефан Эллиотт (ХВ-71, Швеция).

Нападающие: Рене Бурк (Юргорден, Швеция), Жильбер Брюле (Куньлунь), Линден Вей (Барыс), Войтек Вольски (Металлург), Крис Келли (Бельвиль, АХЛ), Роб Клинкхаммер (Ак Барс), Брэндон Козун (Локомотив), Максим Лапьер (Лугано, Швейцария), Эрик О’Делл (ХК Сочи), Мэйсон Рэймонд (Берн, Швейцария), Дерек Рой (Линчепинг, Швеция), Кристиан Томас (Уилкс-Бэрри, АХЛ), Куинтон Хауден (Динамо Мн), Эндрю Эббетт (Берн, Швейцария).

Главный тренер: Уилли Дежарден.

Вратарский вопрос — самый для Канады актуальный. Бен Скривенс потерял место в составе «Салавата». При этом даже когда играл, не мог похвастать стабильностью. Пропустить легкий гол — для него плевое дело. Джастин Питерс — это недоразумение. Наверное, худший вратарь за всю историю олимпийских сборных Канады. Кевин Пулен — недоразумение чуть более высокого уровня. Отсюда такая низкая оценка.

В защите вырисовываются две очень серьезные пары: Ли — Робинсон и Граньяни — Норо. При этом не стоит недооценивать Голубефа — он очень крепкий оборонец, который в КХЛ наверняка вошел бы в топ-30 защитников. Эллиотт тоже не так уж плох. Удивило, что с Норо в товарняке с Латвией (2:0) поначалу использовали Геноуэя, которого может продавить едва ли не любой нападающий «большой шестерки». Но Граньяни набрал себе вистов, забросив победную шайбу.

В атаке солировать будет тройка Вольски — Вей — Козун. Но серьезной помощи от партнеров вряд ли дождется. Рой давно потерял скорость, без которой он на таком уровне малополезен. Эббетт и Рэймонд способы и в одиночку зажечь, но опять же — не на этом уровне. Зачем был нужен Келли — известно только Дежардену. Азеведо, Щехура и Эллисон не просто пригодились бы, они были бы одними из лидеров нападения. Благо защита способна поддерживать атаку и быть ее идейным вдохновителем. Возможно, на это и расчет. Но слабых мест все-таки многовато.

Оценка «СЭ»: вратари — 6, защитники — 8, нападающие — 7, средняя — 7.

США

Вратари: Райан Заполски (Йокерит), Дэвид Леджио (Мюнхен, Германия), Брэндон Максвелл (Млада Болеслав, Чехия).

Защитники: Чед Биллинс (Линчепинг, Швеция), Джонатон Блум (Сочи), Уилл Борген (Университет Сент-Клауд, NCAA), Джеймс Висневски (Кассель, Д2 Германия), Райан Гандерсон (Брюнэс, Швеция), Мэтт Гилрой (Йокерит), Бобби Сангинетти (Лугано, Швейцария), Ноа Уэлч (Векше, Швеция).

Нападающие: Марк Аркобелло (Берн, Швейцария), Бобби Батлер (Милуоки, АХЛ), Крис Бурк (Херши, АХЛ), Джордан Гринуэй (Бостонский университет, NCAA), Райан Донато (Гарвардский университет, NCAA), Брайан Джионта (без клуба), Чед Коларик (Мангейм, Германия), Брок Литтл (Давос, Швейцария), Джон Маккарти (Сан-Хосе Барракуда, АХЛ), Брайан О’Нилл (Йокерит), Гаррет Роу (Цуг, Швейцария), Джим Слэйтер (Фрибур, Швейцария), Райан Стоа (Спартак), Трой Терри (университет Денвера, NCAA).

Главный тренер: Тони Гранато.

Американцы не случайно отложили выбор двух вратарей в помощь Заполски, который очень даже хорош. Хотя выбора-то у них и не было. Никакого. Сменщики Райана никогда бы не попали на Олимпиаду ни в одной из сборных «большой шестерки», если бы не обстоятельства.

Оборону трудно назвать именно обороной за вычетом Блума. Он в порядке у своих ворот. Остальные этим похвастать не могут. Висневски взяли за богатый опыт, а между тем у него не осталось ни скорости, ни «физики». Потому и играет во второй бундеслиге. Борген даже в десятку лучших защитников NCAA не входит. А поди ж ты. Что-то подобное характерно и для всех остальных.

Все, что надо знать об атаке американцев: не попавший в состав Дэн Секстон был бы главной ее звездой. Она не бесталанна, но если, пытаясь кого-то выделить, в голову приходит только, по сути, закончивший карьеру Брайан Джионта. И это приговор.