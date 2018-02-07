«Мы боролись до конца»: что ждет 32 россиян в CAS

Выездная панель CAS начинает свою работу с самого «огненного» дела Игр. 32 российских спортсмена, в их числе мировые звезды — олимпийские чемпионы Виктор Ан, Антон Шипулин, Ксения Столбова, чемпион мира Сергей Устюгов — пытаются пробиться в Пхенчхан, несмотря на открытое противодействие со стороны МОК.

«Приглашение на Олимпийские игры — это привилегия только для “чистых” российских атлетов», — заявил президент МОК Томас Бах. «Выступление на Играх — это право каждого спортсмена, который заслужил его своими выступлениями», — считает российская сторона. На кону в судебном процессе — не только судьбы конкретных атлетов, многие из которых считаются потенциальными медалистами Игр. Суду предстоит решить принципиальный спор, и либо второй раз подряд уязвить своим решением МОК, либо открыто провозгласить, что в мировом спорте есть место ущемлению прав спортсменов, в том числе и по политическим и национальным признакам.

ЧТО ОЦЕНИТ CAS

Несколько дней назад CAS подарил России праздник, оставив в силе победу нашей команды в командном зачете на Играх в Сочи, вернув награды и результаты 28 нашим атлетам. После этого есть соблазн посчитать этот суд самым справедливым в мире и ждать от него допуска всех россиян в Пхенчхан. Ведь вслед за 32 подавшими иски последуют еще 13 наших спортсменов и два тренера, которых CAS оправдал по делам в отношении Сочи-2014. Казалось бы, уж им-то вполне можно рассчитывать на благосклонность суда, который однажды уже встал на их сторону.

Но не все так просто. Нужно понимать, что CAS — это вообще не про справедливость или честную игру. Как и в любом суде, здесь важнее бюрократические «закорючки», чем эмоции и общечеловеческие принципы. Самым ярким примером этому стало решение той же выездной панели в Рио-2016 по российской прыгунье в длину Дарье Клишиной. Эта девушка накануне Игр стала единственной российской легкоатлеткой, получившей от своей международной федерации (ИААФ) разрешение выступать на олимпийском стадионе. Однако накануне старта Дарьи в квалификации ИААФ передумала и попыталась это решение отозвать. Спортсменка обратилась в CAS и там выиграла.

Есть только одно «но». У ИААФ тогда, в Рио, были веские аргументы сомневаться в «чистоте» спортсменки. Как потом выяснилось, в старых пробах Клишиной обнаружено несовпадение ДНК. По нынешним временам, приглашения от МОК она бы не получила ни при каких обстоятельствах. Но CAS посчитал иначе: раз ИААФ выдала приглашение и не прописала процедуру его отзыва, значит — приглашение отозвать нельзя и Клишина может выступать. Все аргументы МОК и ИААФ про справедливость, месседж «чистым» спортсменам со всего мира, риторика об утраченных надеждах — все мимо. Есть документ — выступаешь, нет — сидишь дома. Ровно этими принципами CAS будет руководствоваться и на этот раз.

ПОЧЕМУ НАМ БУДЕТ ТЯЖЕЛО

Опыт победы в похожих обстоятельствах у России уже есть. На тех же Играх в Рио группа наших спортсменов во главе с пловчихой Юлией Ефимовой в последний момент добилась через суд права выступать и опровергла первоначальное решение МОК. Жаль, что в данном случае судебная победа Ефимовой не может считаться прецедентом. Разница в том, что в Рио у нас была полноценная команда под своим флагом. Сейчас же Олимпийский комитет России временно отстранен, и МОК вправе выдавать приглашения россиянам по своему усмотрению. Если мы с этой процедурой не согласны, логично было бы обжаловать решение исполкома МОК от 5 декабря, где эти условия и были озвучены. А так, получается, МОК имеет право фильтровать российских спортсменов по любому принципу: хоть по цвету волос, хоть по росту или весу, хоть по наличию в прошлом антидопинговых нарушений. Все эти критерии дико воспринимаются с точки зрения общечеловеческих принципов, но нормальны для юридической казуистики.

Единственный наш шанс, пожалуй, состоит в том, что панель арбитров прислушается к аргументам, что критерии допуска абсурдны. И затребует от МОК конкретных данных по каждому из спортсменов, в наличии которых есть сильные сомнения. При этом раскладе гораздо выше шансы на успех и выступление в Пхенчхане у тех 15 спортсменов, кого CAS ранее уже оправдал. Ведь по крайней мере эти люди могут доказать свою «чистоту» на момент 2014 года. И если вы, читая этот материал, слышите новости о победе 32 наших спортсменов, значит, CAS действительно крут — он способен противостоять политическому давлению и видеть за сухими параграфами законов конкретных людей.

В любом случае иск в CAS подать стоило. Хотя бы для того, чтобы потом сказать: мы боролись до конца. А то, что некоторые из участников иска даже прилетели в Пхенчхан (вроде саночницы Татьяны Ивановой или скелетонистки Елены Никитиной), вызывает особое уважение. Преодолеть полмира из-за одного процента надежды — это стоит многого.

«ЖЕРТВЫ ОСВАЛЬДА» ВНОВЬ БУДУТ СУДИТЬСЯ