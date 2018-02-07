Симон Шемп: Надеюсь, проблемы со спиной не помешают выступить на Олимпиаде

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— Я рад тому, что выйду на старт, — цитирует SWP Шемпа. — Конечно, волнение присутствует. Но в то же время я надеюсь, что проблемы, которые я испытывал, больше меня не потревожат. Окончательные выводы я сделаю только во время соревнований.

Если со здоровьем все будет в норме, я смогу стартовать с хорошими чувствами. Сейчас я должен проверить свою спину под нагрузками. Я надеюсь повторить результат чемпионата мира-2017. Именно для этого я и тренировался.