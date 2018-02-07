Татьяна Тарасова: МОК пожалеет еще

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— Отстранение российских спортсменов от Олимпиады, — это чистой воды политический заказ, — приводит «Столица С» слова Тарасовой. — Нас бьют откровенно, без правил. Заставляют встать на колени и упасть еще ниже. Я не представляю, как долго это будет продолжаться и как мы все это переживем.

Дети с четырех лет отрабатывают на холодном льду как взрослые мужики, а к ним такое отношение. В чем они виноваты? За что их наказывать! Почему они должны отвечать за других? Наши соперники уже не знают, за что Россию наказать. Ну не берет нас ничего. Уверена, не возьмет и это. Пропустим игры в Пхенчхане, но будем ездить на чемпионаты Европы и мира.

Нас не будет на Олимпиаде, и поклонники спорта многое потеряют. Этот МОК пожалеет еще. Им нужны чемпионы. Не чемпионское катание, а чемпионы, поэтому убирают нас. Таковы законы спортивного бизнеса.