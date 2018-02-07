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Летние игры в Пхёнчхане
До начала Олимпиады
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7 февраля 2018, 1:10 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Морозов: При шедевральном прокате побьём мировой рекорд Волосожар и Транькова

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в соревнованиях спортивных пар вместе с Евгенией Тарасовой, рассказал об эмоциональном состоянии своего дуэта в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане.

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«После чемпионата Европы появилась уверенность. Мы чувствуем свою силу. А перед Олимпиадой главное — не растерять форму, не заболеть, дотянуть до рубежа. Неудачу в финале Гран-при я бы тоже не назвал расстройством или встряской. Олимпийский сезон интенсивный, старты идут один за другим: финал Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы, Игры. Возможно, как раз на финале Гран-при произошёл спад — и физический, и эмоциональный. Поэтому выступление получилось провальным. Были чемпионами, стали — пятыми. Хотя нам, по непонятным причинам, не засчитали парное вращение. Этих баллов нам и не хватило до третьего места. Даже с ошибками мы могли взять бронзу. Можно сказать, судьи отобрали медаль. Но мы не стали заострять на этом внимание.

Что касается желания Максима Транькова, чтобы кто-то из российских пар побил их мировой рекорд в короткой программе, то, если исполним шедевральный прокат, то рекорд будет. Контент у нас соответствующий. Но мы за этим не гонимся. Приятнее иметь титул», — приводит слова Морозова «Российская газета».
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