Морозов: При шедевральном прокате побьём мировой рекорд Волосожар и Транькова
Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в соревнованиях спортивных пар вместе с Евгенией Тарасовой, рассказал об эмоциональном состоянии своего дуэта в преддверии Олимпиады в Пхёнчхане.
«После чемпионата Европы появилась уверенность. Мы чувствуем свою силу. А перед Олимпиадой главное — не растерять форму, не заболеть, дотянуть до рубежа. Неудачу в финале
Что касается желания Максима Транькова, чтобы
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