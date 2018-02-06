Новый скандал: шведы нашли допинг в Норвегии

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Крупнейший шведский телеканал SVT выпустил в эфир документальный фильм о существовании организованной системы применения допинга спортсменами в Норвегии. По сообщению expressen.se, работа основана на следственных мероприятиях британского издания Sunday Times и немецкого канала ARD, который в 2014 году презентовал фильм об аналогичных манипуляциях в России.

Именно это творение журналиста Хайо Зеппельта дало старт масштабному разбирательству махинаций, «жертвами» которых уже пали десятки российских атлетов по летним и зимним видам спорта.

Некоторые факты презентованного фильма стали известны СМИ еще в конце прошлой недели. Так, по информации вышеуказанных источников, якобы полученной от неназванного осведомителя, высокие подозрения у профессиональных экспертов вызвали анализы крови значительного числа лыжников, выигравших более трети всех медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира в период с 2001 по 2010 годы.

Под особенное подозрение попали тесты спортсменов из России (34% представителей в списке), Франции (29%) и Австрии (28%).

Остальными фигурантами являются выходцы из Норвегии, Швеции, Германии и Италии. Все они могли прибегнуть к двум способам применения «кровяного» допинга: инъекциям эритропоэтина или трансфузии — переливанию собственной крови, которая была сдана ранее.

При этом специально уточняется: по имеющимся предположениям, около 60 российских наград были выиграны лыжниками с «подозрительными» образцами крови.

Как известно, первым в 2001 году попался титулованный финн Яри Изометса на домашнем чемпионате мира в Лахти. Уже на четвертый день состязаний он сознался в употреблении гидроксиэтилкрахмала. Позднее компанию ему составили соотечественники Мика Мюллюла, Харри Кирвесниеми, Янне Иммонен, а также девушки Вирпи Куйтунен и Милла Яухо.

Собственных спортсменов шведские репортеры всячески выгораживают.

По убеждению журналиста SVT Хассе Свенса, «неправильные» показатели крови оказались только у нескольких гонщиков из этой страны, а потому, мол, говорить об организованной системе применения допинга в Швеции никак нельзя.

«При этом данные норвежских спортсменов указывают на организованную систему допинга в национальной федерации, так же как и в России, где существовала допинг-система», — добавил он.

Корреспондент утверждает, что Норвежская ассоциация лыжных видов спорта всячески пытается воспрепятствовать доступу к данным о махинациях.

«Они проводят пропаганду, которую можно сравнить с той, что используется в Северной Корее. Они портят нашу серьезную работу. Но есть много доказательств», — добавил Свенс, который уже назвал «грязными» практически всех норвежских лыжников, занимавших призовые места на крупных состязаниях в 1990 годы.

Отметим, что соотечественник автора, олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в эстафете Андерс Седергрен подверг фильм резкой критике.

Ранее он выступал в защиту и российских коллег, выражая уверенность в «чистоте» большинства из них.

Сам Свенс принял нападки с иронией, предположив, что спортсмен, возможно, просто не в курсе всех деталей.

Озвученные в фильме сведения уже прокомментировали в Международной лыжной федерации (FIS). Там в категорической форме отвергли заявление о большом числе атлетов-олимпийцев, готовящихся выступить в Пхенчхане, несмотря на аномальные показатели крови.

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) пока не отреагировали на разоблачения шведов.

Шведская общественная телевещательная организация SVT была создана еще в 1920-е годы, а в нынешнем виде существует с 1979-го, объединяя каналы общей тематики (в том числе на языке саамского меньшинства), международные и тематические «кнопки». Компания финансируется за счет налогов на радиоприемники и телевизоры.