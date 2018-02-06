Россия в Пхенчхане. И грянул гимн!

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СУПЕРМАТРАСЫ

Сборная России по хоккею вылетела в Сеул в понедельник вечером. И хотя по расписанию было обозначено время 20.45, фактическое время вылета получилось гораздо позже — через час и 45 минут. Но минуты, проведенные в самолете, совсем не выглядели мучительным ожиданием. Наоборот, люди — и игроки, и персонал были даже рады лишним часам общения.

Говорят, самолет простоял в Красноярске лишних три часа — но никто этого не заметил. Всем без исключения раздали матрасы с главным девизом сборной на Олимпиаде — «Россия в моем сердце». Пока летающее судно заправлялось, все пассажиры беззаботно спали, расположившись каждый на трех сидениях. Благо, народу в «Боинге» было немного.

ХЛЕБ-СОЛЬ В АЭРОПОРТУ

Границу команда прошла довольно быстро, а на выходе ее ожидал сюрприз. Журналистов было немного, зато было море из людей (в том числе корейцы) с нашими флагами, хор в национальной одежде, россияне, проживающие в Корее. Грянул гимн. Кто-то остановился, как вкопанный, забыв про посадку в автобус. Гимн же играет: надо стоять и слушать! За ним последовала «Катюша».

Главный тренер сборной Олег Знарок вышел из зоны получения багажа одним из последних. Ответил на вопросы прессы и поспешил в автобус. Но проход ему перекрыла толпа. Девушка из местного культурного центра преподнесла букет, кто-то рассказывал про свои хоккейные подвиги, люди подсовывали тренеру бумажки для автографов, дружески обнимали и делали множество селфи.

— Там, куда вы сейчас едете, была школа, — заявила дама, прорвавшаяся к Знарку. — В ней учился мой сын. А сейчас там дворец! Очень символично.

От волнения у нее вдруг выступили слезы. Знарок не растерялся и сразу вручил ей подаренный ему самому букет. Тренер и сопровождающие его поклонники проследовали дальше, а дама так и осталась с цветами стоять на месте.

ВСЕ ЗДОРОВЫ

Командный график в связи с поздним прилетом не сбился. Ни о какой отмене тренировки не могло быть и речи. Пообедав (хотя по корейскому времени это можно было назвать и ужином, все-таки было уже 19 часов), команда отправилась на арену, где в Азиатской лиге выступает местный клуб «Анян Халла».

Их самый принципиальный соперник — наш ХК «Сахалин». Последние два чемпионата остались за корейцами. Кстати, команда эта очень даже неплохая — сборная Кореи на 40 процентов состоит из игроков «Аняна». При этом их сборная совсем не собирается довольствоваться олимпийским принципом. На Кубке Первого канала они дали бой и канадцам, и финнам, а весной они у себя дома пободались с нашей командой, составленной из игроков, не попавших в плей-офф КХЛ. Да и в высший дивизион чемпионатов мира корейцы пробились далеко не случайно.

Россия будет тренироваться на арене местного клуба "Анян Халла" Спорт-Экспресс

На входе в арену висит большой плакат с командным фото и надписью — «We are champions». Пропущенный артикль the оставим на совести корейцев. А вот ложа на стадионе достойна отдельного описания: на большом помосте по центру площадки довольно далеко друг от друга расположены кресла оригинального дизайна, словно для императора и свиты. Может, для Азии это вполне нормально?..

В небольшом (2900 зрителей) и очень холодном дворце наша сборная проведет пять дней, завершив тренировочный цикл контрольным матчем с хозяевами Олимпиады. Кстати, холод тоже в плюс — чем не повод для еще более интенсивных тренировок.

КАПРИЗОВ И ГАВРИКОВ ТРЕНИРОВАЛИСЬ СО СБОРНОЙ

Во время тренировочного занятия в Аняне россияне занималась в следующих сочетаниях:

вратари — Кошечкин, Сорокин, Шестеркин;

защитники — Войнов — Гавриков, Нестеров — Марченко, Киселевич — Яковлев, Зубарев — Зуб, Трямкин;

нападающие — Ковальчук — Дацюк — Григоренко, Гусев — Шипачев — Капризов, Широков — Прохоркин — Барабанов, Телегин — Андронов — Калинин, Мозякин — Каблуков — Шалунов.

Примечательно, что в общей группе тренировались все, в том числе и получившие небольшие повреждения в контрольном матче со «Спартаком» Кирилл Капризов и Владислав Гавриков. А вот заявленный для участия на Олимпиаде защитники Динар Хафизуллин продолжает восстанавливаться от травмы в России — он в Корею не полетел.

Марат САФИН из Аняна